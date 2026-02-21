Войска НАТО нужно ввести в Украину уже сейчас, заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. "Если у нас может быть план по размещению войск на земле после войны, после того как Путин снизойдет до прекращения огня, то почему бы не сделать это сейчас?" - задается вопросом политик в интервью BBC. При этом он подчеркнул, что речь идет о небоевых подразделениях.

Джонсон, как пишет Deutsche Welle, также заявил, что полномасштабной войны РФ против Украины можно было бы избежать, если бы страны Запада иначе отреагировали на нарастающую агрессию Владимира Путина после аннексии Крыма.

По словам политика, основная проблема Запада в контексте войны в Украине - это "фундаментальная нехватка решимости". "Путин пока не верит - или его пока не убедили - что Запад рассматривает свободную и независимую европейскую Украину как приоритетную стратегическую цель. И пока он не увидит доказательств нашей решимости, я думаю, он просто будет продолжать", - отметил он.