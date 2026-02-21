Baltijas balss logotype
«Войска НАТО нужно ввести в Украину уже сейчас!» Бывший британский премьер разбушевался 4 550

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Войска НАТО нужно ввести в Украину уже сейчас!» Бывший британский премьер разбушевался

Борис Джонсон: "Основная проблема Запада в контексте войны в Украине - это "фундаментальная нехватка решимости".

Войска НАТО нужно ввести в Украину уже сейчас, заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. "Если у нас может быть план по размещению войск на земле после войны, после того как Путин снизойдет до прекращения огня, то почему бы не сделать это сейчас?" - задается вопросом политик в интервью BBC. При этом он подчеркнул, что речь идет о небоевых подразделениях.

Джонсон, как пишет Deutsche Welle, также заявил, что полномасштабной войны РФ против Украины можно было бы избежать, если бы страны Запада иначе отреагировали на нарастающую агрессию Владимира Путина после аннексии Крыма.

По словам политика, основная проблема Запада в контексте войны в Украине - это "фундаментальная нехватка решимости". "Путин пока не верит - или его пока не убедили - что Запад рассматривает свободную и независимую европейскую Украину как приоритетную стратегическую цель. И пока он не увидит доказательств нашей решимости, я думаю, он просто будет продолжать", - отметил он.

#НАТО #Украина #запад #Борис Джонсон #агрессия #Россия #политика
Оставить комментарий

(4)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    так хорошо выглядеть,, бабе,,с ваших делегаций, подражая борис джонсон,хороший засыл не пройти фейс контроль. девка экспонат.талант дизайн .первая в двух зелёных галстуках,могла в свитаре,провакационно ,но прилично.без провакаций блузочка юбочка.могло бы.брюки напялили,как фон.мало ли,что там у нее ,может ножной браслет.

    1
    5
  • I
    Inga
    21-го февраля

    видели ,как китай вас прикрыл у берегов тайваня.теперь и торчите у всех на виду.

    1
    5
  • I
    Inga
    21-го февраля

    они по рукам не бьют ,им не угрожает,их враги сами будут барахтаться.китайпрезидент в содружестве с тем,сдохни там.

    0
    6
  • Д
    Дед
    21-го февраля

    И чего уже , как четыре года, как не ввели? НЕ РИСКНУТ!

    12
    1
Читать все комментарии

