Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Эстонии поддерживают легализацию альтруистического суррогатного материнства. А это как? 2 207

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BNS
Изображение к статье: В Эстонии поддерживают легализацию альтруистического суррогатного материнства. А это как?

Молодежное крыло Партии реформ считает, что в Эстонии необходимо легализовать альтруистическое суррогатное материнство, чтобы дать возможность иметь детей тем, для кого это невозможно по состоянию здоровья.

«Мы не должны лишать возможности иметь детей тех, кто этого желает. Пора идти в ногу со временем, а не цепляться за реакционное прошлое», – заявила председатель комиссии по здравоохранению и свободам молодежного крыла Партии реформ Алийзе Литвинов.

Молодые реформисты сослались на возникший в ходе общественных дебатов вопрос об альтруистическом суррогатном материнстве и подчеркнули, что, по их оценке, речь идет не о торговле людьми, а о возможности создать семью для тех, кто не может самостоятельно выносить и родить ребенка. По заявлению организации, в дискуссии используется риторика, основанная на запугивании.

Альтруистическое суррогатное материнство означает, что женщина, вынашивающая беременность, не получает за это плату. По словам «Молодых реформистов», такая практика предполагает близкие отношения между сторонами и требует четкой правовой базы, которая должна включать информированное согласие, психологическое консультирование и право суррогатной матери изменить свое решение. В качестве удачного примера приводится модель, действующая в Дании.

«Эстонии пора решить, движемся ли мы в сторону скандинавской системы ценностей, устремленной в будущее, или же хотим оставаться реакционным восточноевропейским государством», – заключила Литвинов.

Читайте нас также:
#Эстония #права человека #медицина #молодежь #семья #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    наделали уже

    0
    0
  • I
    Inga
    21-го февраля

    глупых и обиженных

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео