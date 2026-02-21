Молодежное крыло Партии реформ считает, что в Эстонии необходимо легализовать альтруистическое суррогатное материнство, чтобы дать возможность иметь детей тем, для кого это невозможно по состоянию здоровья.

«Мы не должны лишать возможности иметь детей тех, кто этого желает. Пора идти в ногу со временем, а не цепляться за реакционное прошлое», – заявила председатель комиссии по здравоохранению и свободам молодежного крыла Партии реформ Алийзе Литвинов.

Молодые реформисты сослались на возникший в ходе общественных дебатов вопрос об альтруистическом суррогатном материнстве и подчеркнули, что, по их оценке, речь идет не о торговле людьми, а о возможности создать семью для тех, кто не может самостоятельно выносить и родить ребенка. По заявлению организации, в дискуссии используется риторика, основанная на запугивании.

Альтруистическое суррогатное материнство означает, что женщина, вынашивающая беременность, не получает за это плату. По словам «Молодых реформистов», такая практика предполагает близкие отношения между сторонами и требует четкой правовой базы, которая должна включать информированное согласие, психологическое консультирование и право суррогатной матери изменить свое решение. В качестве удачного примера приводится модель, действующая в Дании.

«Эстонии пора решить, движемся ли мы в сторону скандинавской системы ценностей, устремленной в будущее, или же хотим оставаться реакционным восточноевропейским государством», – заключила Литвинов.