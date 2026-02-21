Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский обсудил с генсеком НАТО итоги переговоров в Женеве 3 418

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский обсудил с генсеком НАТО итоги переговоров в Женеве
ФОТО: Global Look Press

Зеленский обсудил с Рютте переговоры в Женеве и ситуацию в украинской энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте итоги трехсторонних (с США и Россией) переговоров по завершению начатой путинской Россией войны и нынешнюю ситуацию в энергетике. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский остался доволен сходством своих взглядов по поводу способов урегулирования конфликта на Украине с мнением Рютте. «Рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают», — констатировал президент Украины.

Кроме того, в ходе разговора были скоординированы позиции по всем ключевым вопросам совместной дипломатической работы. Зеленский также уведомил Рютте о подготовке следующей трехсторонней встречи с представителями США и России по поводу урегулирования кремлевской войны в республике.

Одним из главных итогов предыдущих переговоров в Женеве Зеленский назвал договоренность о том, что мониторингом прекращения огня после заключения мирной сделки будут заниматься Соединенные Штаты. Следующий раунд трехсторонних обсуждений, отмечал он, должен состояться до конца февраля.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Украина #энергетика #дипломатия #Марк Рютте #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    в 48 ой ,кого не поймали, 53 есть у них,другой аспект. лбам (,с разумом) не обьясняли . луганское ответвление в путинодмитриевамединские рожи вложено.

    0
    6
  • I
    Inga
    21-го февраля

    ч п и криминал,3 позиции у тебя тут ,2 поджога 1 авария .и менты там же,где и ты получили сидеть тихо.

    0
    6
  • I
    Inga
    21-го февраля

    в николаев саркофаг дунул,и все туда рассказал,дохлый с обложки глазами све ит.могли дорогу,куда надо сделать, а теперь ваши и те и эти ,будут по кустам болотам и полям геолокациями окручивать,без новых поступлений аппаратов,а рядом города и в них херсон.трамп свалит вместе с развернутым бандитизмом этого региона и с твоим доходом .у тебя с того куста тогда будет,не надорвись.несколько десятков лет описывая красоты природы.

    0
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео