Ветряные парки являются вопросом национальной безопасности и частью ответа в случае возможной атаки на энергетическую инфраструктуру Латвии, заявил в интервью агентству LETA бывший еврокомиссар по энергетике и нынешний представитель Латвии в группе поддержки вступления Украины в ЕС Андрис Пиебалгс.

"Недостаток ветряных парков важен не столько с точки зрения использования возобновляемых ресурсов, сколько с точки зрения возможности диверсификации энергоресурсов на случай, если энергосистема Латвии подвергнется атакам", — отметил Пиебалгс.

Он подчеркнул, что важно учитывать опыт Украины. Россия атаковала Украину в четыре волны, и последняя волна представляла собой массированную ракетно-дроновую атаку с явным приоритетом уничтожения энергетической системы страны. Уязвимыми элементами в этом случае были тепловые электростанции и электрические трансформаторы.

"Если сравнивать с Латвией, то у нас инфраструктура ещё более уязвима, поскольку наши гидроэлектростанции и газовые станции также можно очень легко уничтожить. Следовательно, наш вывод — ЕС должен думать о том, как защитить себя в этом отношении. В случае Украины мы не смогли этого сделать, потому что атаки России были слишком массированными. Энергетика Украины выжила благодаря тому, что Россия не тронула атомные станции, которые могли продолжать вырабатывать электроэнергию. Кроме того, Европа проявила большую солидарность и отправляла в Украину всё, что могла", — сказал Пиебалгс.

Говоря о возможностях диверсификации энергетического сектора Латвии, он отметил, что, например, строительство атомной станции требует очень длительного времени, а технологии малых ядерных реакторов ещё не появились на рынке. Поэтому остаются ветряные парки, которые могут помочь диверсифицировать энергетический баланс Латвии.

Пиебалгс добавил, что и из боевых действий в Израиле видно: даже самая лучшая система обороны не гарантирует, что ракета или дрон не достигнет цели. Поэтому Латвии следует оценить устойчивость и безопасность энергетической системы к таким атакам, и ветряные парки, по его мнению, являются частью решения.

Говоря о российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, Пиебалгс признал, что, к сожалению, следующая зима не выглядит более благоприятной, поэтому уже сейчас необходимо подготовить достаточное количество материалов для восстановления энергосетей и работы теплоцентралей. В настоящее время таких резервов нет, поэтому ЕС должен думать о том, как помочь Украине и одновременно обеспечить собственную безопасность.

"Если Европа сама сейчас не может произвести необходимое, нужно искать, где это можно купить. Возможно, придётся пересмотреть уже заключённые контракты на поставку этих материалов в другие страны, поскольку приоритет следует отдать Украине. Это нужно сделать до осени, потому что атаки России не изменятся. Единственный способ людям пережить зиму — это восстановление энергетической инфраструктуры", — подчеркнул Пиебалгс.