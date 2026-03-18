Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской телерадиокомпании BBC признал, что у него очень плохое предчувствие относительно влияния войны с Ираном на мирный процесс в Украине, пишет LETA со ссылкой на UKRAINSKA PRAVDA.
Зеленский призвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера встретиться и найти общий язык, выступив с этим призывом после того, как Трамп вновь раскритиковал Стармера.
Президент Украины также заявил, что у него есть "очень плохое предчувствие" по поводу влияния конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что мирные переговоры по Украине "постоянно откладываются. И причина этому только одна — война с Ираном".
Президент Украины прибыл с визитом в Лондон во вторник.
Стремясь ограничить рост цен на нефть, вызванный войной с Ираном, США смягчили санкции, введённые против торговли российской нефтью.
Великобритания входит в число западных стран, которые после этого шага США заявили, что не будут ослаблять санкции против российской нефти.
Лондон также призвал сохранять давление на Россию.
С начала 2026 года Украина, Россия и США провели несколько раундов трёхсторонних переговоров. В январе и начале февраля делегации встречались в Абу-Даби, затем в середине февраля переговоры прошли в Женеве.
Новую встречу в Абу-Даби планировалось провести в начале марта.
По словам Зеленского, переговоры были запланированы на период с 5 по 8 марта.
Договорённость о встрече была достигнута до того, как 28 февраля Израиль и США начали войну против Ирана.
