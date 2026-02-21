Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил, что его страна с 23 февраля прекратит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит транзит топлива по нефтепроводу "Дружба".

Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину с 23 февраля, если Киев не возобновит поставки нефти в страну. Об этом в субботу, 21 февраля, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на своей странице в соцсети X. Речь идет о поставках топлива по нефтепроводу "Дружба", прерванных 27 января.

"Если президент Украины не возобновит поставки нефти в Словакию в понедельник, в тот же день я попрошу соответствующие словацкие компании прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. <...> Только в январе 2026 года этих аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергосистемы, потребовалось вдвое больше, чем за весь 2025 год", - написал Фицо.

Премьер-министр Словакии также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в "неприемлемом поведении" по отношению к его стране. "Сначала он остановил поставки газа в Словакию, причинив нам ущерб в размере 500 млн евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, причинив нам дальнейшие убытки и создав логистические трудности", - отметил Фицо.

О приостановке поставок дизеля в Украину заявили в Венгрии

18 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до тех пор, " пока не будет восстановлен транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский решил не возобновлять транзит нефти "по политическим причинам, сознательно подвергая риску энергоснабжение Венгрии". В то же время Будапешт играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Украины, добавил Сийярто, уточнив, что большая часть импорта газа, электроэнергии и дизельного топлива в Украину поступает из Венгрии или через нее.

Поставки по "Дружбе" прекратились в конце января

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что поставки по "Дружбе" прекратились после 27 января из-за российского авиаудара по проходящему по территории его страны участку нефтепровода.

На фоне прекращения поставок венгерская нефтегазовая компания MOL 16 февраля обратилась в министерство энергетики страны с просьбой предоставить около 250 тысяч тонн нефти из стратегических резервов. А 18 февраля правительство Словакии объявило "чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли". Власти выделили крупнейшему местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) Slovnaft (бо́льшая часть принадлежит MOL) 250 тысяч тонн нефти, а само предприятие объявило о прекращении поставок дизельного топлива за рубеж, в том числе в Украину, для покрытия потребностей внутреннего рынка.

20 февраля украинское издание "Европейская правда" сообщило, что Киев предложил Еврокомиссии использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другую нефтепроводную инфраструктуру страны. "В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтепроводную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", - приводит издание цитату из письма, направленного в Еврокомиссию.