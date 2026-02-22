Четырех президентов отправили в отставку через процедуру импичмента, еще две предпочли уйти сами.

Парламент Перу избрал Хосе Мария Балькасара временным президентом страны. После отставки Хосе Жери, обвинённого в коррупции, он стал уже восьмым главой государства за последнее десятилетие, пишет France 24.

Парламентарий был избран председателем Конгресса по итогам голосования, которое транслировалось в прямом эфире. По действующей процедуре именно спикер парламента временно возглавляет страну, поэтому Балькасар автоматически занял пост главы государства.

83-летний Хосе Мария Балькасар — юрист по образованию и бывший судья. Он стал восьмым президентом Перу с 2016 года. Его избрание положило конец более чем суточному вакууму власти — ситуации, не имевшей аналогов в новейшей истории страны.

Балькасар будет исполнять обязанности главы государства до 28 июля — дня, когда в должность вступит новый президент. Его выборы состоятся 12 апреля. Предыдущий временный президент Перу — 39-летний Хосе Жери стал очередной жертвой затяжного политического кризиса. В стране уже несколько лет продолжается противостояние сильного Конгресса и ослабленной исполнительной власти и происходит это всё на фоне хронических коррупционных скандалов и роста насилия.

Во вторник парламент отправил его в отставку. Поводом стали подозрения в том, что при нём несколько женщин получили должности в правительстве с нарушением процедуры, а также возможные коррупционные связи с китайским предпринимателем.

На следующий день Жери опубликовал видеообращение в TikTok, в котором заявил, что «служить Перу было и остаётся честью» для него. «Нелегко за несколько месяцев решить проблемы, которые накапливались десятилетиями. Но всё, что мы делали, мы делали с убеждённостью, ответственностью и преданностью», — добавил он.

Жери продолжает настаивать на своей невиновности. Однако для многих перуанцев очередной политический кризис мало что меняет в повседневной жизни, которая становится всё более нестабильной.

За последние десять лет в Перу сменилось семь руководителей. Четырёх президентов отправили в отставку через процедуру импичмента. Ещё двое предпочли уйти сами, чтобы избежать такого же исхода. Лишь одному удалось полностью отработать положенный срок.

Сам Жери занял пост временного президента после импичмента, объявленного в октябре прошлого года первой женщине-президенту Перу — Дину Болуарте. Её отставка произошла на фоне массовых протестов, вызванных коррупционными скандалами и всплеском насилия, связанного с организованными криминальными группировками.

Вступив в должность, Жери принял жёсткие меры по борьбе с преступностью. Эта политика получила поддержку части общества, однако её оказалось недостаточно, чтобы сохранить за ним пост главы государства.

В среду в обращении, опубликованном в TikTok, он снова говорил о необходимости «укреплять безопасность как основу страны с порядком и будущим».

Тем временем он сам рискует стать фигурантом уголовного дела. Сейчас прокуратура проводит расследование и пытается выяснить, не вмешивался ли Жери в кадровые назначения. Поводом стали сообщения о том, что при нём девять женщин в обход установленных процедур получили должности в администрации президента и в министерстве окружающей среды.

Кроме того, его обвиняют в том, что он тайно встречался с китайским предпринимателем, сотрудничавшим с государством. Следствие проверяет, не использовал ли чиновник своё служебное положение для продвижения интересов конкретного частного лица или компании.

Помимо Балькасара, на пост временного президента претендовали ещё три члена Конгресса: бывший спикер Мария дель Кармен Альва, ветеран-социалист Эдгард Реймондо и политик Эктор Акунья, чья партия также была замешана в коррупционных скандалах.

Пока политики выясняют отношения и делят власть, страна живёт в других реалиях. Перу захлестнула волна вымогательств, которые уже привели к нескольким смертям. К этому добавляются высокая постпандемийная бедность, безработица и усиление криминальных группировок, в том числе венесуэльской «Трен де Арагуа».

При этом, как отмечает политический аналитик Аугусто Альварес, «нет никаких гарантий, что тот, кто сменит Жери, сможет удержаться у власти до июля 2026 года».