Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Перу лихорадит: 8-й президент за 10 лет, и ему идет 84-й год 0 99

В мире
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старый Хосе борозды не испортит, хотя и глубоко не вспашет.

Старый Хосе борозды не испортит, хотя и глубоко не вспашет.

Четырех президентов отправили в отставку через процедуру импичмента, еще две предпочли уйти сами.

Парламент Перу избрал Хосе Мария Балькасара временным президентом страны. После отставки Хосе Жери, обвинённого в коррупции, он стал уже восьмым главой государства за последнее десятилетие, пишет France 24.

Парламентарий был избран председателем Конгресса по итогам голосования, которое транслировалось в прямом эфире. По действующей процедуре именно спикер парламента временно возглавляет страну, поэтому Балькасар автоматически занял пост главы государства.

83-летний Хосе Мария Балькасар — юрист по образованию и бывший судья. Он стал восьмым президентом Перу с 2016 года. Его избрание положило конец более чем суточному вакууму власти — ситуации, не имевшей аналогов в новейшей истории страны.

Балькасар будет исполнять обязанности главы государства до 28 июля — дня, когда в должность вступит новый президент. Его выборы состоятся 12 апреля. Предыдущий временный президент Перу — 39-летний Хосе Жери стал очередной жертвой затяжного политического кризиса. В стране уже несколько лет продолжается противостояние сильного Конгресса и ослабленной исполнительной власти и происходит это всё на фоне хронических коррупционных скандалов и роста насилия.

Во вторник парламент отправил его в отставку. Поводом стали подозрения в том, что при нём несколько женщин получили должности в правительстве с нарушением процедуры, а также возможные коррупционные связи с китайским предпринимателем.

На следующий день Жери опубликовал видеообращение в TikTok, в котором заявил, что «служить Перу было и остаётся честью» для него. «Нелегко за несколько месяцев решить проблемы, которые накапливались десятилетиями. Но всё, что мы делали, мы делали с убеждённостью, ответственностью и преданностью», — добавил он.

Жери продолжает настаивать на своей невиновности. Однако для многих перуанцев очередной политический кризис мало что меняет в повседневной жизни, которая становится всё более нестабильной.

За последние десять лет в Перу сменилось семь руководителей. Четырёх президентов отправили в отставку через процедуру импичмента. Ещё двое предпочли уйти сами, чтобы избежать такого же исхода. Лишь одному удалось полностью отработать положенный срок.

Сам Жери занял пост временного президента после импичмента, объявленного в октябре прошлого года первой женщине-президенту Перу — Дину Болуарте. Её отставка произошла на фоне массовых протестов, вызванных коррупционными скандалами и всплеском насилия, связанного с организованными криминальными группировками.

Вступив в должность, Жери принял жёсткие меры по борьбе с преступностью. Эта политика получила поддержку части общества, однако её оказалось недостаточно, чтобы сохранить за ним пост главы государства.

В среду в обращении, опубликованном в TikTok, он снова говорил о необходимости «укреплять безопасность как основу страны с порядком и будущим».

Тем временем он сам рискует стать фигурантом уголовного дела. Сейчас прокуратура проводит расследование и пытается выяснить, не вмешивался ли Жери в кадровые назначения. Поводом стали сообщения о том, что при нём девять женщин в обход установленных процедур получили должности в администрации президента и в министерстве окружающей среды.

Кроме того, его обвиняют в том, что он тайно встречался с китайским предпринимателем, сотрудничавшим с государством. Следствие проверяет, не использовал ли чиновник своё служебное положение для продвижения интересов конкретного частного лица или компании.

Помимо Балькасара, на пост временного президента претендовали ещё три члена Конгресса: бывший спикер Мария дель Кармен Альва, ветеран-социалист Эдгард Реймондо и политик Эктор Акунья, чья партия также была замешана в коррупционных скандалах.

Пока политики выясняют отношения и делят власть, страна живёт в других реалиях. Перу захлестнула волна вымогательств, которые уже привели к нескольким смертям. К этому добавляются высокая постпандемийная бедность, безработица и усиление криминальных группировок, в том числе венесуэльской «Трен де Арагуа».

При этом, как отмечает политический аналитик Аугусто Альварес, «нет никаких гарантий, что тот, кто сменит Жери, сможет удержаться у власти до июля 2026 года».

Читайте нас также:
#президент #кризис #коррупция #парламент #Южная Америка #перу #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео