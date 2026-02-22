Эммануэль Макрон в сопровождении супруги совершил официальный визит в Индию - четвертый за время его президентства.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что в рамках этого визита президентская чета намеревалась «укрепить свое партнерство в будущем со страной с миллиардным населением».

Во время своего пребывания Макроны остановились в отеле с колониальной историей Taj Mahal Palace, популярного у политиков и монархов.

![photo_2026-02-17_15-53-07 (2).jpg](https://bb.lv/storage/photo_2026-02-17_15-53-07 (2).jpg)

Президент Франции и его супруга отдали дань памяти жертвам терактов 2008 года, в результате которых погибли 175 человек, в том числе двое граждан Франции. За обедом Э. Макрон встретился с шестью звездами индийского кино, обсудил с ними «потенциальное сотрудничество» в области кинопроизводства и «подчеркнуть привлекательность Франции для киносъемок». Премьер-министр Индии присоединился к Э. Макрону для серии переговоров. После чего последовали заявления для прессы и совместный ужин в отеле «Тадж-Махал». Президент Франции и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции из Мумбаи торжественно открыли сборочную линию гражданских и военных вертолетов Airbus H125, расположенную недалеко от Бангалора (на юге Индии). Затем Макроны отправились Нью-Дели на саммит по искусственному интеллекту. «Три дня из Мумбаи в Нью-Дели для дальнейшего углубления нашего стратегического партнерства», — так описал цели своего визита Э. Макрон на своей странице в соцсети Х.

Но главной целью поездки аналитики называли Ожидаются «объявления» и «контракты» в здравоохранении, сельском хозяйстве и в сфере искусственного интеллекта. Но главной целью поездки аналитики называют намерение Макрона заключить контракт на поставки Индии 114 истребителей Rafale на рекордные 30 миллиардов евро. Елисейский дворец «оптимистично» настроен на заключение этого «исторического контракта».

В поездке президента Франции сопровождали четыре министра, в том числе министр вооруженных сил и министр экономики. А также около ста французских генеральных директоров, включая руководителей Dassault, Schneider Electric и Mistral AI, а также главы малых и средних предприятий и стартапов.

В Индию Макрон приехал не с пустыми руками. Для премьер-министра Моди французский президент подготовил оригинальный подарок: специально созданный жилет.

Синий, отсылающий к Франции, и украшенный вышивкой, вдохновленной индийским флагом, жилет был задуман как дань уважения индийской культуре и французскому мастерству.

Елисейский дворец заказал его парижскому дизайнеру Мосси Траоре, который с подросткового возраста увлечен Индией. «Я хотел создать что-то традиционное, но в то же время современное», — объясняет глава бренда Mossi.

Идея заключалась в том, чтобы привнести нотку современности с помощью двубортных застежек, перекрестных деталей и прорезных карманов. Дизайнер, для которого большая честь продемонстрировать французское мастерство, участвовавший в предыдущей поездке Макрона в Индию, получил предложение от Елисейского дворца всего десять дней назад. Но для стилиста это не стало поводом для беспокойства, поскольку ему помогали другие опытные мастера.

Ткани для жилета, изготовленные из лионского шелка, были предоставлены компанией Sfate & Combier, а Maison Pétrusse разработала шелковый платок для нагрудного кармана, после чего изделия были сшиты швеями в Atelier Caraco в Париже.

«Надеюсь, премьер-министр оценит нашу работу! Не могу дождаться, когда увижу его в этом жилете», — добавляет парижанин, который уже сотрудничал со звездами Болливуда, такими как Айшвария Рай.