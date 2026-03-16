С начала XX века в Средиземноморье и соседних регионах было зафиксировано около 100 цунами - около 10 % всех зарегистрированных событий в мире. Исследователи с большой вероятностью ожидают новых цунами в этом регионе в ближайшие десятилетия.

Средиземноморье в целом считается безопасным регионом, однако эксперты предупреждают, что цунами представляют реальную опасность - даже здесь. Существует 100-процентная вероятность того, что в ближайшие 30-50 лет в Средиземноморье произойдет цунами высотой не менее одного метра, утверждает ЮНЕСКО.

Даже если один метр не кажется большой величиной, густонаселенные побережья с сейсмической и вулканической активностью должны активно учитывать риск небольших и потенциально разрушительных цунами в северо-восточной Атлантике.

Цунами обычно вызываются землетрясениями или извержениями вулканов и образуют несколько последовательных волн. Эксперты отмечают, что первая волна не обязательно является самой сильной. Особую опасность представляют сильные течения, которые могут затопить гавани, застать врасплох купальщиков и нанести серьезный ущерб застроенным прибрежным районам.

Несколько регионов Средиземноморья считаются зонами с повышенным риском цунами, например, потому, что они находятся вблизи активных разломов.

Вот наиболее важные "горячие точки":

Греция считается средиземноморской страной с самым высоким риском цунами, особенно остров Крит, Эллинская дуга и Эгейское море. Именно здесь Африканская плита погружается под Евразийскую, что может вызвать сильные землетрясения, провоцирующие цунами. Знаменитое землетрясение на Крите в 365 году вызвало огромное цунами, которое распространилось по всему восточному Средиземноморью.

В зоне особого риска находится юг Италии, особенно Сицилия, Мессинский пролив и районы вблизи вулкана Этна. Мессинское землетрясение 1908 года вызвало цунами, высота которого достигала примерно 13 метров.

В Испании и западной части Средиземноморья в зоне особого риска находятся Балеарские острова и часть побережья Валенсии. Цунами здесь случаются реже, но могут возникнуть, если они спровоцированы в Северной Африке.

Северная Африка особенно подвержена риску вдоль прибрежных районов Алжира и Марокко. Землетрясение в Бумердесе в 2003 году вызвало небольшое цунами, которое затронуло часть западного Средиземноморья.

Португалия является частью северо-восточной части Атлантического океана, где сходятся Африканская и Евразийская плиты - тектонически активной зоны, которая может вызывать землетрясения и иногда цунами. По мнению экспертов Португальского института моря и атмосферы (IPMA), риск возникновения цунами на португальском побережье вполне реален, хотя вероятность появления очень больших волн ниже, чем в сейсмически активных регионах, таких как Тихий океан. Отчасти это объясняется тем, что крупные землетрясения в северо-восточной части Атлантического океана происходят крайне редко.

Западная Турция особенно подвержена риску вдоль побережья Эгейского моря, особенно в районе Измира и полуострова Бодрум. Частые землетрясения вдоль активных разломов могут вызвать небольшие цунами.

Средиземноморское побережье южной Франции, особенно районы вокруг Ниццы, Марселя, Тулона и Лазурного берега, подвержено умеренному риску цунами из-за близости к тектонически активным зонам. Хотя чрезвычайно большие волны бывают редко, быстрые волны цунами могут достичь побережья в течение 20-60 минут, поэтому важны системы профилактики и раннего предупреждения.

Все перечисленные страны участвуют в совместной региональной системе предупреждения о цунами ЮНЕСКО (NEAMTWS) в Средиземноморском регионе.

Франция, Италия, Греция, Турция и Португалия имеют собственные национальные центры предупреждения или аккредитованных "провайдеров услуг по цунами" в дополнение к членству в NEAMTWS и передают предупреждения в случае тревоги.

Наибольшая тектоническая активность в восточном Средиземноморье

Как правило, восточное Средиземноморье (Греция, Турция, Италия) подвергается наибольшему риску из-за сильной тектонической активности. В центральном Средиземноморье риск умеренный, а в западном (Испания, Франция) - ниже, но не нулевой.

Интересный факт: поскольку Средиземноморье сравнительно небольшое, цунами может достичь близлежащих берегов всего за 20-40 минут, а это значит, что землетрясение часто самый важный сигнал тревоги. Это также означает, что время предупреждения гораздо меньше, чем в больших океанах, таких как Тихий.

