Проходившее сегодня в Риге шествие памяти латышских легионеров, погибших во Второй мировой войне, завершилось без происшествий, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

По оценкам полиции, на шествии собралось около 200 человек.

Государственная полиция вместе с другими учреждениями продолжает сегодня усиленный контроль за общественным порядком и безопасностью по всей Латвии, работая в соответствии с планом.

Каждый год 16 марта в Риге и Лестене проходят мероприятия в память о латышских легионерах, погибших во Второй мировой войне.

День памяти легионеров 16 марта - это неофициальный день памяти. По мнению некоторых, легионеры надеялись бороться за независимую Латвию, другие - что они были фашистскими коллаборационистами, третьи - что они были жертвами войны и оказались на фронте против своей воли.