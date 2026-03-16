Шествие памяти легионеров в Риге завершилось без происшествий 21 8174

Дата публикации: 16.03.2026
LETA
Проходившее сегодня в Риге шествие памяти латышских легионеров, погибших во Второй мировой войне, завершилось без происшествий, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

По оценкам полиции, на шествии собралось около 200 человек.

Государственная полиция вместе с другими учреждениями продолжает сегодня усиленный контроль за общественным порядком и безопасностью по всей Латвии, работая в соответствии с планом.

Каждый год 16 марта в Риге и Лестене проходят мероприятия в память о латышских легионерах, погибших во Второй мировой войне.

День памяти легионеров 16 марта - это неофициальный день памяти. По мнению некоторых, легионеры надеялись бороться за независимую Латвию, другие - что они были фашистскими коллаборационистами, третьи - что они были жертвами войны и оказались на фронте против своей воли.

#история #память #парад #фашизм
Редакция BB.LV
