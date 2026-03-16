Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в новом рейтинге одиночного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась на две позиции и занимает 24-е место, пишет ЛЕТА.

В предыдущие недели Остапенко выступала на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, где остановилась в третьем круге. Далее она выступит на турнире того же уровня в Майами, который начнёт со второго круга.

В свою очередь Дарья Семенистая потеряла четыре позиции и занимает 103-е место, покинув первую сотню.

Анастасия Севастова поднялась на две позиции (186-е место), тогда как падение в рейтинге испытали Аделина Лачинова — на 19 позиций (606-е), Беатрисе Зелтиня — на 40 (640-е), Камилла Бартоне — на 61 (740-е) и Диана Марцинкевич — на три (826-е). У остальных латвийских теннисисток в рейтинге наблюдается рост: Элза Томасе поднялась на 37 мест (898-е), Сабине Рутлаука — на 120 мест (925-е), Даниэла Дарта Фелдмане — на пять мест (1274-е), а Маргарита Игнатьева — на девять (1474-е).

Лидерство в рейтинге сохраняет белорусская теннисистка Арина Соболенко, на второе место поднялась представительница Казахстана Елена Рыбакина, а третьей является польская теннисистка Ига Швёнтек. Далее следуют американки Кори Гауфф, Джессика Пегула и Аманда Анисимова, итальянка Жасмин Паолини, которые сохранили свои позиции. На одну позицию поднялись украинка Элина Свитолина и канадка Виктория Мбоко, обойдя россиянку Мирру Андрееву.

В рейтинге парного разряда WTA Остапенко и на этой неделе занимает 12-е место. Семенистая поднялась на три позиции (178-е), Севастова также поднялась на три места (507-е). В рейтинге представлены ещё 12 латвийских теннисисток.

Лидером рейтинга парного разряда является бельгийка Элизе Мертенс.