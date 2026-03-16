Бывшая возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар снова вышла с многочисленными заявлениями.

Пока Дуров продолжает молчать о детях от Болгар, последняя время от времени докладывает публике о своих делах. И сейчас, судя по всему, они идут у Ирины не очень хорошо. По крайней мере, сама она пытается показать именно такую картину.

Так, Болгар сообщила, что ее с сыновьями и дочерью выставили на улицу в Швейцарии. При этом бывшая Дурова отметила, что не понимает, как так случилось. Мол, с ней неожиданно расторгли договор аренды квартиры.

«Я до сих пор не знаю, почему мы вдруг потеряли дом, в который только что переехали. С нами расторгли договор аренды, уведомив об этом всего за десять дней», — недоумевает Ирина.

В Сети, конечно, уже с иронией спрашивают, нет ли в этом вины Павла Дурова. Он и Болгар, напомним, судятся из-за алиментов. Люди по-прежнему не знают, как реагировать на признания Ирины. Многие хоть и сочувствуют матери детей Дурова. Однако в то же самое время все видят, что Болгар с наследниками продолжают придерживаться неплохого уровня жизни. Даже после жалоб на выселение Ирина похвасталась походами на концерты, в оперу и другими милыми бытовыми моментами.

Призналась Болгар и в том, что многие заинтересованные в ее истории лица предлагают записать интервью или даже снять документальный фильм. Казалось бы, это шанс для Ирины заработать деньги, однако она отказывается. И не из-за нежелания обострять конфликт с Дуровым, а потому что все свои силы Болгар тратит на наследников.

«В мире происходят гораздо худшие вещи, и наша ситуация не так уж плоха. Но мне все равно очень больно от этого, потому что это несправедливо. И еще большую боль это причиняет оттого, что все это исходит от человека, которому я доверяла больше всего в своей жизни. Меня не волнуют деньги, как некоторые пытаются представить. Мои дети и я не заслуживаем такого несправедливого обращения. Семья не должна быть полем боя», — заключила Болгар.

Напомним, что в 2024 году Ирина вышла на связь с обвинениями в адрес Дурова как раз из-за прекращения финансовой поддержки ее и детей в виде ежемесячных выплат в размере 150 тысяч евро в месяц. Также женщине заблокировали доступ к банковским картам создателя Telegram.