Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер установил рекорд по количеству матчей в английской премьер-лиге.

В матче 27-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:0) 40-летний игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Игра стала для него 654-й в чемпионате Англии.

Ранее больше всего матчей было у еще одного экс-игрока сборной Англии Гарета Барри (653 поединка).

Джеймся Милнер известен по выступлениям за сборную Англии, «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Ньюкасл» и «Лидс». Полузащитник является трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны, Кубка английской лиги и Суперкубка страны.