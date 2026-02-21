Baltijas balss logotype
Француженка Осеан Мишлон завоевала золото в масс-старте, опередив соотечественницу Жулию Симон 0 110

Спорт
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Француженка Осеан Мишлон завоевала золото в масс-старте, опередив соотечественницу Жулию Симон

Французская биатлонистка Осеан Мишлон стала победительницей женского масс-старта на Олимпийских играх-2026.

Она преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды и допустила два промаха за всю гонку.

Второй финишировала соотечественница Мишлон, Жулия Симон, отставшая от победительницы на 6,6 секунды и допустившая один промах за четыре огневых рубежа.

Тройку призёров замкнула чешская спортсменка Тереза Воборникова — её отставание составило 7,4 секунды также с единственным промахом.

Биатлон. Олимпийские игры — 2026. Женщины, масс-старт 12,5 км.

  1. Осеан Мишлон (Франция) — 37.18,1 (два промаха).

  2. Жулия Симон (Франция) — отставание 6,6 секунды (1).

  3. Тереза Воборникова (Чехия) +7,4 (1).

  4. Анна Магнуссон (Швеция) +26,6 (0).

  5. Доротея Вирер (Италия) +30,0 (2).

  6. Эльвира Эберг (Швеция) +31,9 (1).

#Франция #биатлон #Италия #Чехия #Швеция #спорт #женщины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
