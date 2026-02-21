Она преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды и допустила два промаха за всю гонку.

Второй финишировала соотечественница Мишлон, Жулия Симон, отставшая от победительницы на 6,6 секунды и допустившая один промах за четыре огневых рубежа.

Тройку призёров замкнула чешская спортсменка Тереза Воборникова — её отставание составило 7,4 секунды также с единственным промахом.

Биатлон. Олимпийские игры — 2026. Женщины, масс-старт 12,5 км.