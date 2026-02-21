Французская биатлонистка Осеан Мишлон стала победительницей женского масс-старта на Олимпийских играх-2026.
Она преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды и допустила два промаха за всю гонку.
Второй финишировала соотечественница Мишлон, Жулия Симон, отставшая от победительницы на 6,6 секунды и допустившая один промах за четыре огневых рубежа.
Тройку призёров замкнула чешская спортсменка Тереза Воборникова — её отставание составило 7,4 секунды также с единственным промахом.
Биатлон. Олимпийские игры — 2026. Женщины, масс-старт 12,5 км.
-
Осеан Мишлон (Франция) — 37.18,1 (два промаха).
-
Жулия Симон (Франция) — отставание 6,6 секунды (1).
-
Тереза Воборникова (Чехия) +7,4 (1).
-
Анна Магнуссон (Швеция) +26,6 (0).
-
Доротея Вирер (Италия) +30,0 (2).
-
Эльвира Эберг (Швеция) +31,9 (1).
