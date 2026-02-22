В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в связи с угрозами национальной безопасности, якобы исходящими от Кубы. Затем Вашингтон начал нефтяную блокаду страны, добившись практически полного прекращения поставок горючего на остров. Это парализовало ключевые сферы жизни Кубы и поставило ее на грань гуманитарной катастрофы. При этом глава Госдепа США Марко Рубио, родившийся в семье кубинских иммигрантов, не скрывает, что цель давления на Кубу — смена режима.

Как отметил член-корреспондент РАН Владимир Давыдов, Куба, находясь под чрезвычайно серьезным и постоянно нарастающим внешним давлением, пытается адаптировать свою социалистическую модель к капиталистическому миру. По его словам, сегодня Гавана находится в критическом положении, и Трамп, видя это, называет республику «failed state».

«Сразу после победы кубинской революции ее участники говорили, что пошли на баррикады не потому, что хотели захватить американскую собственность, а из-за того, что им надоела американская мафия, захватившая их страну… Конечно, 60 лет невозможно жить одной революционной романтикой, и сегодняшняя кубинская молодежь не похожа на ту, которая была тогда. В целом сегодняшние события кубинское общество переживает болезненно», - рассказал Давыдов.

В то же время местные власти боялись повторить опыт России, которая прошла через радикальные реформы, и поэтому выбрали путь медленной трансформации, в результате упустив относительно благоприятный для себя период второго президентского срока Барака Обамы.

«Сегодня Куба находится в бедственном положении. Без внешней помощи она не справится с навалившимися на нее проблемами. При этом Трамп отсёк от нее те страны, которые были готовы ей помочь… Так или иначе Куба идет к изменению своего политического облика. Коммунистическая партия пока контролирует ситуацию, но 1,5 миллиона местных жителей уже не охвачены партийными структурами. Соответственно в будущем на Кубе может появиться организация, которая будет представлять их интересы», - отметил Калашников.

Всё осложняется тем, что кубинская оппозиция фрагментирована и преимущественно находится либо за границей, либо в тюрьме, говорит главный научный сотрудник ИЛА РАН Збигнев Ивановский:

«В 2021-м были массовые протесты, но в целом выступления носят локальный характер. В то же время нехватка нефти и электричества на фоне решений Трампа - это только одна из составляющих кризиса. К примеру, по данным Института кубинской экономики, в 2025-м ВВП Кубы сократился на 5 %, а в сумме за последние несколько лет после ковида – минус 15 %. При этом цены на товары, которые находятся в свободной продаже, сопоставимы с московскими, а средняя зарплата равна примерно 30 долларам. На этом фоне общество раскололось в своем отношении к США. По некоторым оценкам, до 70 % кубинцев имеют родственников в Америке и получают оттуда денежные переводы. Конечно, они не хотят, чтобы Вашингтон вмешивался во внутреннюю политику их страны, но и игнорировать финансовую помощь не могут. Также следует отметить, что за последние два года с Кубы уехали столько же, сколько за предыдущие 60 лет - до 2 миллионов человек», - сообщил Ивановский.

При этом, по меркам Латинской Америки и с учетом размеров острова, у Кубы довольно сильная армия. Ее численность составляет примерно 50 тысяч человек, и она играет заметную роль в экономике. «Если Вашингтон и Гавана начнут переговоры, неизвестно, какую роль в них сыграют кубинские войска», - предупредил Ивановский.

По мнению старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Магомеда Кодзоева, Куба была готова к диалогу с США еще в начале 1990-х. В частности, он напомнил, что Фидель Кастро с трибуны ООН предлагал Вашингтону закончить вражду, так как мнимая коммунистическая угроза исчезла вместе с развалом СССР. Но США тогда думали, что кубинский режим скоро самоликвидируется, поэтому с ним незачем говорить.

«Со временем у американских элит сложилось два полюса. Одни посчитали, что санкции не работают, поэтому их нужно усилить, а другие решили, что пора перейти к нормализации отношений. Трамп на стороне тех, кто думает, что нужно додавить... В свою очередь, высшее руководство Кубы совершило множество визитов в Россию, страны ЕС и другие государства, чтобы нивелировать американское давление, и до конца 2010-х эта политика давала результаты. Но сегодня Куба не может найти свое место в международных отношениях», - сказал Кодзоев.

Тем не менее было бы ошибкой считать, что Куба находится в международной изоляции и только ждет, когда США с ней разделаются. Так, эксперты отметили, что латиноамериканские левые сочувствуют Острову свободы – это примерно 45 % избирателей Южной Америки. Кроме того, экономическое сотрудничество с Гаваной наращивают Китай и Вьетнам. Китайцы занялись восстановлением сахарной промышленности, а вьетнамцы – рисоводством.

В целом эксперты уверены, что нефтяные санкции США – это максимум их возможностей. Если Куба сможет пережить этот «девятый вал», со всеми другими вызовами она точно справится. Предпосылки для этого есть: остров уже на 30-40 % самостоятельно обеспечивает себя нефтью, к тому же при поддержке Китая активно развивается солнечная энергетика. Кроме этого, эксперты всерьез не рассматривают сценарий американского военного вторжения, так как от этого пострадают все страны региона, включая США.