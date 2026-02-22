Обычная очередь за продуктами в Гаване.
Компартия теряет контроль, но вторжения Трампа можно не опасаться.
В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в связи с угрозами национальной безопасности, якобы исходящими от Кубы. Затем Вашингтон начал нефтяную блокаду страны, добившись практически полного прекращения поставок горючего на остров. Это парализовало ключевые сферы жизни Кубы и поставило ее на грань гуманитарной катастрофы. При этом глава Госдепа США Марко Рубио, родившийся в семье кубинских иммигрантов, не скрывает, что цель давления на Кубу — смена режима.
Как отметил член-корреспондент РАН Владимир Давыдов, Куба, находясь под чрезвычайно серьезным и постоянно нарастающим внешним давлением, пытается адаптировать свою социалистическую модель к капиталистическому миру. По его словам, сегодня Гавана находится в критическом положении, и Трамп, видя это, называет республику «failed state».
«Сразу после победы кубинской революции ее участники говорили, что пошли на баррикады не потому, что хотели захватить американскую собственность, а из-за того, что им надоела американская мафия, захватившая их страну… Конечно, 60 лет невозможно жить одной революционной романтикой, и сегодняшняя кубинская молодежь не похожа на ту, которая была тогда. В целом сегодняшние события кубинское общество переживает болезненно», - рассказал Давыдов.
В то же время местные власти боялись повторить опыт России, которая прошла через радикальные реформы, и поэтому выбрали путь медленной трансформации, в результате упустив относительно благоприятный для себя период второго президентского срока Барака Обамы.
«Сегодня Куба находится в бедственном положении. Без внешней помощи она не справится с навалившимися на нее проблемами. При этом Трамп отсёк от нее те страны, которые были готовы ей помочь… Так или иначе Куба идет к изменению своего политического облика. Коммунистическая партия пока контролирует ситуацию, но 1,5 миллиона местных жителей уже не охвачены партийными структурами. Соответственно в будущем на Кубе может появиться организация, которая будет представлять их интересы», - отметил Калашников.
Всё осложняется тем, что кубинская оппозиция фрагментирована и преимущественно находится либо за границей, либо в тюрьме, говорит главный научный сотрудник ИЛА РАН Збигнев Ивановский:
«В 2021-м были массовые протесты, но в целом выступления носят локальный характер. В то же время нехватка нефти и электричества на фоне решений Трампа - это только одна из составляющих кризиса. К примеру, по данным Института кубинской экономики, в 2025-м ВВП Кубы сократился на 5 %, а в сумме за последние несколько лет после ковида – минус 15 %. При этом цены на товары, которые находятся в свободной продаже, сопоставимы с московскими, а средняя зарплата равна примерно 30 долларам. На этом фоне общество раскололось в своем отношении к США. По некоторым оценкам, до 70 % кубинцев имеют родственников в Америке и получают оттуда денежные переводы. Конечно, они не хотят, чтобы Вашингтон вмешивался во внутреннюю политику их страны, но и игнорировать финансовую помощь не могут. Также следует отметить, что за последние два года с Кубы уехали столько же, сколько за предыдущие 60 лет - до 2 миллионов человек», - сообщил Ивановский.
При этом, по меркам Латинской Америки и с учетом размеров острова, у Кубы довольно сильная армия. Ее численность составляет примерно 50 тысяч человек, и она играет заметную роль в экономике. «Если Вашингтон и Гавана начнут переговоры, неизвестно, какую роль в них сыграют кубинские войска», - предупредил Ивановский.
По мнению старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Магомеда Кодзоева, Куба была готова к диалогу с США еще в начале 1990-х. В частности, он напомнил, что Фидель Кастро с трибуны ООН предлагал Вашингтону закончить вражду, так как мнимая коммунистическая угроза исчезла вместе с развалом СССР. Но США тогда думали, что кубинский режим скоро самоликвидируется, поэтому с ним незачем говорить.
«Со временем у американских элит сложилось два полюса. Одни посчитали, что санкции не работают, поэтому их нужно усилить, а другие решили, что пора перейти к нормализации отношений. Трамп на стороне тех, кто думает, что нужно додавить... В свою очередь, высшее руководство Кубы совершило множество визитов в Россию, страны ЕС и другие государства, чтобы нивелировать американское давление, и до конца 2010-х эта политика давала результаты. Но сегодня Куба не может найти свое место в международных отношениях», - сказал Кодзоев.
Тем не менее было бы ошибкой считать, что Куба находится в международной изоляции и только ждет, когда США с ней разделаются. Так, эксперты отметили, что латиноамериканские левые сочувствуют Острову свободы – это примерно 45 % избирателей Южной Америки. Кроме того, экономическое сотрудничество с Гаваной наращивают Китай и Вьетнам. Китайцы занялись восстановлением сахарной промышленности, а вьетнамцы – рисоводством.
В целом эксперты уверены, что нефтяные санкции США – это максимум их возможностей. Если Куба сможет пережить этот «девятый вал», со всеми другими вызовами она точно справится. Предпосылки для этого есть: остров уже на 30-40 % самостоятельно обеспечивает себя нефтью, к тому же при поддержке Китая активно развивается солнечная энергетика. Кроме этого, эксперты всерьез не рассматривают сценарий американского военного вторжения, так как от этого пострадают все страны региона, включая США.
Оставить комментарий