Опасные для здоровья продукты: 4 вида, которые не стоит разогревать 0 523

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасные для здоровья продукты: 4 вида, которые не стоит разогревать

Дискуссии о вреде микроволновых печей ведутся с момента их появления на кухнях по всему миру. Важные выводы делает известный диетолог.

 

Известно, что не все блюда можно разогревать в микроволновке: некоторые продукты меняют вкус, другие теряют свои полезные свойства, а третьи становятся опасными для здоровья. Однако долгое время не было ясного ответа на вопрос, какие именно продукты следует держать подальше от этого кухонного устройства.

Ким Линдсей, практикующий диетолог из Австралии, решила прояснить ситуацию. В интервью с The Daily Mail она выделила четыре продукта, которые не рекомендует разогревать в микроволновке.

1. Яйца

Хотя в сыром виде яйца могут храниться в холодильнике до шести недель, вареные яйца такой долговечностью не обладают. Это связано с наличием бактерии сальмонеллы, которая размножается при температуре от 4 до 74 градусов и может вызывать диарею, рвоту, боли в животе и другие симптомы отравления.

При разогреве в микроволновке этот популярный завтрак может не только взорваться, но и вызвать расстройство пищеварения. Время, пока яйцо ожидало разогрева, способствует росту вредных бактерий.

2. Рис

Многие используют рис как гарнир, готовя его с запасом на несколько дней, а затем разогревая. Однако Линдсей настоятельно не рекомендует этого делать.

В приготовленном рисе содержатся споры бактерий Bacillus cereus, которые обычно встречаются в почве и овощах. Они также присутствуют в некоторых сырых и необработанных продуктах, таких как картофель, горох, бобы и некоторые специи.

«Эти споры устойчивы к высоким температурам, поэтому избавиться от них невозможно даже при нагревании», — подчеркивает диетолог. В противном случае человек рискует столкнуться с неприятными симптомами: спазмами в животе, рвотой и диареей.

3. Шпинат

Зеленые листовые овощи содержат нитраты, которые сами по себе безопасны. Однако при нагревании и взаимодействии с бактериями, обитающими в ротовой полости, они могут превращаться в канцерогенные нитрозамины, что значительно увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Кроме того, бактерии листерии, находящиеся на шпинате, при неправильном разогреве могут вызвать листериоз. Это серьезная инфекция, симптомы которой включают лихорадку, головные боли, ригидность затылочных мышц, спутанность сознания и даже судороги.

4. Картофель

Как и в случае с рисом, длительное хранение приготовленного картофеля может быть опасным для здоровья. Размножение бактерии Clostridium botulinum может привести к ботулизму — редкому, но опасному заболеванию, при котором токсины воздействуют на нервы, вызывая затрудненное дыхание и симптомы отравления. Летальный исход наблюдается в одном из десяти случаев.

Дополнительный риск связан с картофельным пюре, которое содержит скоропортящиеся ингредиенты, такие как масло, молоко и сливки. При длительном хранении и недостаточном разогреве отравление становится неизбежным.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
