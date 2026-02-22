Baltijas balss logotype
Отпуск с тележкой: почему шопинг в магазинах стал новым видом туризма

Люблю!
Дата публикации: 22.02.2026
1001sovet
Изображение к статье: Отпуск с тележкой: почему шопинг в магазинах стал новым видом туризма
ФОТО: Freepik

Новое исследование гостиничного гиганта Hilton показывает, что аж 77% путешественников активно участвуют в этом тренде, а 35% отдыхающих планируют походы в супермаркеты во время своей следующей поездки.

В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами

Все больше туристов отправляются «за продуктами» в супермаркеты других стран.

Гастрономический туризм выходит на новый уровень. В мире все большую популярность набирает так называемый "grocery tourism", подразумевающий поездки в другие страны с целью покупок продуктов в местных супермаркетах. Как пишет Daily Mail, этот феномен, известный как "продуктовый туризм", за последний год вырос в геометрической прогрессии и теперь считается одним из главных туристических трендов 2026 года. Люди отправляются за покупками как для того, чтобы питаться доступными местными продуктами во время отдыха, так и чтобы забрать их домой.

Почему продуктовый туризм стал так популярен

Основным толчком к развитию этого тренда аналитики называют бум Airbnb, когда туристы получают кухни, где могут готовить еду с нуля — часто используя свежие местные продукты с фермерских рынков, магазинов шаговой доступности и сетевых супермаркетов.

Но даже для тех, кто остановился в отеле, поход в ближайший магазин — прекрасная возможность посмотреть местные товары и запастись региональными закусками, недорогим алкоголем и необычными продуктами.

В последнее время продуктовый туризм, также называемый "супермаркетным туризмом", стал самостоятельным трендом в социальных сетях, где тысячи людей демонстрируют целые тележки покупок — от ланч-боксов на вынос и носков за пару долларов в Японии до свежих сыров, мясных деликатесов и косметики во Франции.

Самые популярные супермаркеты в разных странах мира

США: Trader Joe's, Walmart.

Япония: 7-Eleven, FamilyMart, Lawsons.

Ирландия: SuperValu.

Франция: Monoprix.

Испания: Mercadona.

Германия: REWE, ALDI, EDEKA.

Австрия: BILLA Plus.

Италия: Eataly.

Нидерланды: Albert Heijn.

Польша: Żabka.

Греция: A.B. Vassilopoulos.

Израиль: Shufersal.

Марокко: Marjane.

Южная Африка: Woolworths.

Таиланд: Big C, 7-Eleven Thailand.

Австралия: Coles.

Сингапур: Don Don Donki.

#туризм #путешествия #кулинария #социальные сети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

