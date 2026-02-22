Новое исследование гостиничного гиганта Hilton показывает, что аж 77% путешественников активно участвуют в этом тренде, а 35% отдыхающих планируют походы в супермаркеты во время своей следующей поездки.
В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Все больше туристов отправляются «за продуктами» в супермаркеты других стран.
Гастрономический туризм выходит на новый уровень. В мире все большую популярность набирает так называемый "grocery tourism", подразумевающий поездки в другие страны с целью покупок продуктов в местных супермаркетах. Как пишет Daily Mail, этот феномен, известный как "продуктовый туризм", за последний год вырос в геометрической прогрессии и теперь считается одним из главных туристических трендов 2026 года. Люди отправляются за покупками как для того, чтобы питаться доступными местными продуктами во время отдыха, так и чтобы забрать их домой.
Почему продуктовый туризм стал так популярен
Основным толчком к развитию этого тренда аналитики называют бум Airbnb, когда туристы получают кухни, где могут готовить еду с нуля — часто используя свежие местные продукты с фермерских рынков, магазинов шаговой доступности и сетевых супермаркетов.
Но даже для тех, кто остановился в отеле, поход в ближайший магазин — прекрасная возможность посмотреть местные товары и запастись региональными закусками, недорогим алкоголем и необычными продуктами.
В последнее время продуктовый туризм, также называемый "супермаркетным туризмом", стал самостоятельным трендом в социальных сетях, где тысячи людей демонстрируют целые тележки покупок — от ланч-боксов на вынос и носков за пару долларов в Японии до свежих сыров, мясных деликатесов и косметики во Франции.
Самые популярные супермаркеты в разных странах мира
США: Trader Joe's, Walmart.
Япония: 7-Eleven, FamilyMart, Lawsons.
Ирландия: SuperValu.
Франция: Monoprix.
Испания: Mercadona.
Германия: REWE, ALDI, EDEKA.
Австрия: BILLA Plus.
Италия: Eataly.
Нидерланды: Albert Heijn.
Польша: Żabka.
Греция: A.B. Vassilopoulos.
Израиль: Shufersal.
Марокко: Marjane.
Южная Африка: Woolworths.
Таиланд: Big C, 7-Eleven Thailand.
Австралия: Coles.
Сингапур: Don Don Donki.
