Агенты Секретной службы США и сотрудники офиса шерифа округа Палм-Бич застрелили мужчину, который незаконно проник в охраняемый периметр Мар-а-Лаго, заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми.

Мужчину в возрасте около 20 лет видели у северных ворот поместья Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа «вступили в противостояние» с этим человеком, и в ходе столкновения открыли огонь.

Личность погибшего не разглашается до уведомления его ближайших родственников, уточнил Гульельми. Инцидент расследуется ФБР, мотивы погибшего пока неизвестны.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что не известно, было ли оружие подозреваемого заряжено. Когда сотрудники обнаружили мужчину с канистрой бензина и дробовиком, они приказали ему бросить предметы, но тот, уронив канистру, поднял дробовик в положение для стрельбы. После этого агенты открыли огонь, чтобы «нейтрализовать угрозу», заявил Брэдшоу.