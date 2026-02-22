Выпирающие косточки на стопе могут доставлять массу неприятностей. Самая большая из них — боль. Из-за этого и обувь нормальную трудно подобрать. Но для многих женщин есть и другая, не менее важная — «это некрасиво».

Чего только женщины не делают ради красоты! Выпирающая шишечка на первом пальце стопы, или по-медицински Hallux valgus, тоже может портить настроение, вызывать стеснение и комплексы. Да и туфельки даже на небольшом каблучке уже под строгим запретом. И вот тогда некоторые решаются на радикальную меру — на операцию по удалению этих косточек. Но стоит ли это того, если единственная проблема — внешний вид?

Проблема не только женщин 65+

Существует мнение, что косточка на стопе — это проблема женщин старше 65 лет. Но это не так.

Как рассказал «Доктору Питеру» травматолог-ортопед, хирург Алексей Олейник, на практике деформация может начинаться еще в детском возрасте, с 7–8 лет. Так, по данным международных исследований, распространенность халюс вальгус у пациентов младше 20 лет достигает 11%.

При этом примерно каждый десятый пациент с вальгусной деформацией стопы обращается к ортопеду исключительно по эстетическим соображениям, то есть без боли и выраженного дискомфорта.

«Сегодня деформация стопы часто становится психологической проблемой: сложнее носить открытую обувь, приходится выбирать не то, что нравится, а то, что удобно, появляется неуверенность и ощущение неидеальности. При этом, если посмотреть на фото светских выходов мировых знаменитостей, легко заметить: выраженный халюс вальгус и другие деформации стопы не мешают им носить модную обувь и чувствовать себя уверенно», — говорит Алексей Олейник.

Операция ради красоты — не выход

Во-первых, любая хирургическая операция — это все-таки риск, каким бы щадящим методом ее не выполняли.

Во-вторых, по словам травматолога-ортопеда, клиническая практика показывает: пациенты, которые идут на операцию только из-за внешнего вида, примерно в 10% случаев остаются недовольны результатом. И здесь причина очевидна. Даже при малоинвазивных методах невозможно сделать операцию и через неделю забыть о ней.

«Полное восстановление после операции на стопе может занимать до 6 месяцев. Сроки индивидуальны и зависят от особенностей организма и соблюдения рекомендаций врача. Но в любом случае нужно быть готовым к послеоперационному отеку, швам и периоду заживления, умеренному болевому синдрому, временному ограничению привычной активности», — поясняет специалист.

Именно поэтому на консультации врач подробно объясняет все этапы восстановления и предлагает пациенту взвешенно оценить, готов ли он проходить этот путь прямо сейчас, без веской на то причины — боли.

К тому же, как добавляет врач, не каждая вальгусная деформация прогрессирует.

«Существует немало людей старшего возраста с выраженной косточкой на стопе, которые не испытывают боли, активно двигаются и не ограничивают себя в повседневной жизни. После подробных разъяснений почти каждый второй пациент принимает решение с операцией повременить», — объясняет Алексей Олейник.

Когда операцию не стоит откладывать

Хирургическое лечение будет оправданным и необходимым, по мнению травматолога-ортопеда, если:

боль нарастает и не позволяет подобрать комфортную обувь;

дискомфорт мешает работать, долго ходить, стоять или заниматься спортом;

деформация заметно снижает качество жизни и ограничивает повседневную активность.

«В таких ситуациях операция — единственный метод с подтвержденной эффективностью, который способен устранить деформацию и связанные с ней болевые ощущения», — утверждает специалист.

По словам врача, современные методики позволяют выполнять коррекцию быстро, в среднем за 30 минут и под местной анестезией, причем без необходимости потом ходить с костылями и гипсом.

«Возраст сам по себе не является противопоказанием, операции хорошо переносят даже пожилые люди. Моему самому возрастному пациенту было 89 лет», — добавляет Алексей Олейник.

Врач подчеркнул, что операция при халюс вальгус — это не про красоту, а про качество жизни, боль и функции стопы.

«Если стопа спокойна, без болезненных ощущений и не ограничивает человека, хирургия — не обязательное решение. Если же деформация начинает диктовать, как жить, ходить и работать, тогда операция становится разумным и оправданным шагом», — заключил эксперт.