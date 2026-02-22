Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Больше не рвутся! Гениальные способы сделать капусту для голубцов без варки 0 457

Люблю!
Дата публикации: 22.02.2026
1001sovet
Изображение к статье: Больше не рвутся! Гениальные способы сделать капусту для голубцов без варки

Эти методы подойдут для тех, у кого нет возможности или времени варить капустные листья.

Подготовка капустных листьев часто занимает немало времени и нервов. Кочан нужно варить, снимать листья, следить, чтобы они не переварились, не потрескались и не превратились в кашу. Впрочем, существуют более простые способы сделать листья мягкими и эластичными без кипячения и даже микроволновки.

Как приготовить капустные листья на голубцы без варки: лучшие способы

Заморозка кочана. Самый популярный и эффективный способ. Положите кочан капусты на балкон или в морозильную камеру на ночь, а утром оставьте его оттаивать при комнатной температуре. После размораживания листья становятся эластичными, хорошо отделяются и не рвутся. Поскольку текстура капусты изменяется под действием холода, это делает ее естественно мягкой без всякой термической обработки.

Обработка кипятком. Этот способ подойдет тем, кому нужно быстро приготовить листья на голубцы. Положите кочан в большую миску и залейте кипятком. Оставьте на 5-7 минут, чтобы верхние слои размягчились. Листья снимаются постепенно, а не за один раз, но они получаются эластичными и мягкими.

Быстрое размягчение солью. Если сырые листья уже сняты, их можно сделать эластичными с помощью соли. Надо просто посыпать капустные листья крупной солью и помассировать руками. Соль быстро размягчает волокна, и листья становятся гибкими и не будут рваться при формировании голубцов. Такой метод хорошо подходит для молодой капусты, имеющей тонкие, но жесткие прожилки.

Читайте нас также:
#кулинария #соль #заморозка #капуста #еда #кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео