Великий пост 2026: что можно есть каждый день, чтобы оставаться сытым и здоровым 0 1209

Люблю!
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Великий пост 2026: что можно есть каждый день, чтобы оставаться сытым и здоровым

Хотите пройти Великий пост без мучений и сохранить энергию? В 2026 году пост начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля. Секрет в том, чтобы знать, что можно есть в разные дни недели, и при этом наслаждаться едой. Мы подготовили подробное руководство по рациону верующих на весь период поста.

В первый день поста и Великую пятницу перед Пасхой рекомендуется практиковать строгий пост — иногда даже сухоедение. В особые дни, такие как Благовещение и Вербное воскресенье, разрешается рыба. В будни рацион проще: понедельник, среду и пятницу — вода, компоты, хлеб, фрукты, сухофрукты, свежие и квашеные овощи. Во вторник и четверг можно горячие блюда без масла, например каши и бобовые. А в выходные — немного масла в блюдах.

Рацион полностью растительный: яйца, мясо и молочные продукты запрещены. Но при этом есть масса вариантов, чтобы питание было вкусным и разнообразным: свежие овощи, зелень, закрутки, каши, соусы, грибы, мед, орехи, халва, пастила и варенье.

Церковь отмечает, что пост можно смягчать детям, пожилым людям, беременным и больным. Главное — подходить к питанию осознанно и с кулинарной фантазией, чтобы сохранить здоровье и силы на весь период Великого поста.

Источник

#религия #питание #кулинария #традиции #здоровый образ жизни #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
