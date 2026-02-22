В её глазах зарплата — лишь приятное дополнение? Астрологи составили рейтинг самых «дорогих» женщин по знаку Зодиака: от тех, кто предпочитает скромность, до тех, кто легко превращает кошелёк партнёра в источник роскошной жизни.

12 место — Стрелец

Женщина-Стрелец может жить в палатке, но желательно — глэмпинг с видом на Альпы и авторским завтраком. Её траты — на приключения, а не на сумки. Бюджет? Безлимит на впечатления.

11 место — Водолей

Скромная на первый взгляд, Водолей удивляет уникальными, концептуальными покупками. Бренды не важны — важна идея. И если идея стоит как крыло самолёта, ну что ж, искусство требует жертв… обычно чужих.

10 место — Козерог

Козерог тратит разумно, но дорого. Одно платье вместо десяти, но такое, что цену придётся гуглить с успокоительным. Всё для статуса, имиджа и будущего — желательно оплаченного вовремя.

9 место — Дева

Дева умеет экономить: скидки, кэшбэки, «чёрные пятницы». Но экономия часто заканчивается: «Я же сэкономила 40%, значит фактически заработала». Логично, структурировано и безжалостно к бюджету.

8 место — Овен

Овен тратит на настроение, а не на планирование бюджета. Хочет новые кроссовки в 22:47 — они уже в пути. Миссия важнее экономии.

7 место — Близнецы

Сегодня экономят, завтра — тестируют новую помаду. Их расходы меняются быстрее, чем сторис в Instagram. Стратегически важно второе платье — и вы поверите.

6 место — Рак

Траты на уют: пледы, свечи, посуда. Она создаёт атмосферу, которая стоит как небольшой ремонт.

5 место — Скорпион

Скорпион не афиширует расходы — она появляется в новом пальто, и все молча соглашаются: эффект «вау» стоит дорого.

4 место — Телец

Любовь к качеству и комфорту. «Лучше один раз дорого, чем потом ещё дороже». Крем, ужин, аксессуары — только люкс.

Топ-3 самые дорогие женщины

3 место — Весы

Тратят на красоту стратегически. Час выбора между платьями? Берут оба. Гармония не терпит экономии.

2 место — Лев

Львица сияет дорого. Мир — это сцена, она — премьера сезона. Бюджет должен быть готов к блеску.

1 место — Рыбы

Рыбы — чемпионки по изящным тратам. Могут заплакать над ценой, но купить всё равно. Их бюджет — поэзия, а не Excel. Ваша зарплата исчезла? Не переживайте: она превратилась в красоту, мечту и новую сумочку.

