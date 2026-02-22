Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европейские гастротуры: 7 стран для ценителей алкоголя 0 137

Lifenews
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европейские гастротуры: 7 стран для ценителей алкоголя

Настоящий алкогольный гастротуризм — это погружение в культуру напитков: от легендарных дистиллерий до секретных локальных рецептов.

Франция (Шампань)

Регион Шампань — родина мирового игристого вина. Ежегодно проходит «Route du Champagne en Fête» — двухдневный маршрут по винодельням в конце июля. Тур включает визиты в крупные дома шампанского, дегустации под музыку и гастрономические сочетания.

Чешская Республика

Чехия — чемпион по потреблению пива, родина первого пилснера в Пльзене (1842). Помимо лагеров, стоит попробовать Бехеровку и сливовицу. Моравия предлагает сочетание пивных и винных дегустаций, а местные фестивали создают атмосферу праздника напитка.

Испания (Мадрид и Ибица)

Мадрид — рай для гурманов: вино часто подают с тапас. Ибица известна как клубная столица мира, где можно сочетать премиум-вечеринки с уличными барами. Мадридские вина и ночная Ибица создают идеальный алкогольный трип.

Португалия (Дору)

Долина реки Дору — один из старейших винодельческих регионов. Здесь производят портвейн и винью-верде. Туристы могут посещать как крупные, так и семейные винодельни, а также наслаждаться прогулками по реке и винными экскурсиями.

Шотландия

Родина скотча с более чем 150 действующими дистиллериями. Регионы Спейсайд, Айла, Гайленд и Лоуленд предлагают экскурсии с дегустациями прямо из бочек. Scotch Whisky Trail позволяет полностью погрузиться в культуру напитка.

Швеция

Уникальные напитки, например Gotlandsdricka — домашнее пиво с можжевельником. Пивоварни, дегустации настоек и атмосферные бары Стокгольма и Гетеборга создают аутентичный опыт и позволяют открыть новые алкогольные тренды.

Молдова

Одна из крупнейших винных стран Европы. Cricova — крупнейший подземный комплекс вин, Castel Mimi — шато с музеем и ресторанами, Mileștii Mici — крупнейшая коллекция вин в мире. Национальный День Вина открывает туристам даже закрытые подземелья.

Источник

Читайте нас также:
#алкоголь #туризм #Европа #путешествия #пиво #культура #вино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео