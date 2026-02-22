Настоящий алкогольный гастротуризм — это погружение в культуру напитков: от легендарных дистиллерий до секретных локальных рецептов.

Франция (Шампань)

Регион Шампань — родина мирового игристого вина. Ежегодно проходит «Route du Champagne en Fête» — двухдневный маршрут по винодельням в конце июля. Тур включает визиты в крупные дома шампанского, дегустации под музыку и гастрономические сочетания.

Чешская Республика

Чехия — чемпион по потреблению пива, родина первого пилснера в Пльзене (1842). Помимо лагеров, стоит попробовать Бехеровку и сливовицу. Моравия предлагает сочетание пивных и винных дегустаций, а местные фестивали создают атмосферу праздника напитка.

Испания (Мадрид и Ибица)

Мадрид — рай для гурманов: вино часто подают с тапас. Ибица известна как клубная столица мира, где можно сочетать премиум-вечеринки с уличными барами. Мадридские вина и ночная Ибица создают идеальный алкогольный трип.

Португалия (Дору)

Долина реки Дору — один из старейших винодельческих регионов. Здесь производят портвейн и винью-верде. Туристы могут посещать как крупные, так и семейные винодельни, а также наслаждаться прогулками по реке и винными экскурсиями.

Шотландия

Родина скотча с более чем 150 действующими дистиллериями. Регионы Спейсайд, Айла, Гайленд и Лоуленд предлагают экскурсии с дегустациями прямо из бочек. Scotch Whisky Trail позволяет полностью погрузиться в культуру напитка.

Швеция

Уникальные напитки, например Gotlandsdricka — домашнее пиво с можжевельником. Пивоварни, дегустации настоек и атмосферные бары Стокгольма и Гетеборга создают аутентичный опыт и позволяют открыть новые алкогольные тренды.

Молдова

Одна из крупнейших винных стран Европы. Cricova — крупнейший подземный комплекс вин, Castel Mimi — шато с музеем и ресторанами, Mileștii Mici — крупнейшая коллекция вин в мире. Национальный День Вина открывает туристам даже закрытые подземелья.

