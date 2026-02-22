Baltijas balss logotype
«Деньги в черной дыре »пропадали« под очень звучными названиями...» 4 5613

Наша Латвия
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Деньги в черной дыре »пропадали« под очень звучными названиями...»
ФОТО: LETA

Экономист о неизбежности повышения налогов.

"Наращивание государственного долга (неизбежные последствия бюджетного дефицита, сестра-близнец) всегда способствуют повышению налогов. Так что налоги скоро придется снова поднимать, конечно. После выборов, конечно", - предупреждает экономист Гунтарс Витолс.

"И не надо тут рассказывать о каких-то инвестициях, которые где-то что-то окупают и увеличивают доходы государства. Госбюджет лежит в основе механизма перераспределения - собирает налоги, потом перераспределяет из одного кармана в другой. Есть в бюджете и небольшие стимулирующие экономику расходы, но это цифры после запятой.

Если налогов недостаточно, если не в состоянии бюджет сбалансировать, то надо занимать, и у тебя растет долг, параллельно с этим соответствующие процентные расходы, и тогда уже налоги надо поднимать только на их уплату.

Наши вожди-герои за 10 лет подняли процентные платежи достаточно быстро. Было около 200 миллионов (ежегодная плата за обслуживание долга - поясн.авт.), сейчас около 600, через несколько лет приблизимся к миллиарду, еще потом по объему ежегодных долговых выплат достигнем общего объема расходов на образование. В процентах. В благодарности народ не скупится - за эти годы еще быстрее долга поднялись зарплаты, премии и политические рейтинги тех, кто реализует такую политику.

А как же иначе! "Пропажа" денег в черной дыре реализуется под очень звучными названиями. Например, 2021 г. был «бюджетом оздоровления», 2022 г. был бюджет на «семьи и безопасность», потом следил за «безопасностью и людьми», теперь просто на «безбезопасность. По крайней мере, с безопасностью у нас все в порядке.

Безопасность от взыскателей долгов, наверное, потому что рост оборонного бюджета - лишь малая часть занятых в эти годы и просто потраченных денег. Зато построен проволочный забор.

Предложение. Чтобы избиратель меньше мучился, систему образования нужно закрывать вообще. От этого две выгоды. Первый - болван мучается меньше, потому что ничего не понимает. Второе - будет больше денег на уплату процентов и налоги повысят медленнее", - с грустной иронией пишет Г. Витолс.

#налоги #образование #инвестиции #государственный долг #экономика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    22-го февраля

    В США многие общественные деятели,конгрессмены,сенаторы в открытую говорят о том,что страна оккупирова сионистами. А кем оккупирована Латвия?! Латышами со странными фамилиями ?! 👽😎

    35
    3
  • Д
    Дед
    22-го февраля

    Пока существует система бесконтрольного расходования бюджета, ничего не изменится. А контроль может осуществится, выведя прокуратуру из под контроля депутатов и министров.

    64
    2
  • A
    Anim
    22-го февраля

    И сколько ещё будем спонсировать постороннюю страну своими налогами?

    50
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го февраля

    Зато построен проволочный забор

    == А почему про "зубья дракона" забыли, или они что, больше не приоритете?

    43
    2
Читать все комментарии

