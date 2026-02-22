"Наращивание государственного долга (неизбежные последствия бюджетного дефицита, сестра-близнец) всегда способствуют повышению налогов. Так что налоги скоро придется снова поднимать, конечно. После выборов, конечно", - предупреждает экономист Гунтарс Витолс.

"И не надо тут рассказывать о каких-то инвестициях, которые где-то что-то окупают и увеличивают доходы государства. Госбюджет лежит в основе механизма перераспределения - собирает налоги, потом перераспределяет из одного кармана в другой. Есть в бюджете и небольшие стимулирующие экономику расходы, но это цифры после запятой.

Если налогов недостаточно, если не в состоянии бюджет сбалансировать, то надо занимать, и у тебя растет долг, параллельно с этим соответствующие процентные расходы, и тогда уже налоги надо поднимать только на их уплату.

Наши вожди-герои за 10 лет подняли процентные платежи достаточно быстро. Было около 200 миллионов (ежегодная плата за обслуживание долга - поясн.авт.), сейчас около 600, через несколько лет приблизимся к миллиарду, еще потом по объему ежегодных долговых выплат достигнем общего объема расходов на образование. В процентах. В благодарности народ не скупится - за эти годы еще быстрее долга поднялись зарплаты, премии и политические рейтинги тех, кто реализует такую политику.

А как же иначе! "Пропажа" денег в черной дыре реализуется под очень звучными названиями. Например, 2021 г. был «бюджетом оздоровления», 2022 г. был бюджет на «семьи и безопасность», потом следил за «безопасностью и людьми», теперь просто на «безбезопасность. По крайней мере, с безопасностью у нас все в порядке.

Безопасность от взыскателей долгов, наверное, потому что рост оборонного бюджета - лишь малая часть занятых в эти годы и просто потраченных денег. Зато построен проволочный забор.

Предложение. Чтобы избиратель меньше мучился, систему образования нужно закрывать вообще. От этого две выгоды. Первый - болван мучается меньше, потому что ничего не понимает. Второе - будет больше денег на уплату процентов и налоги повысят медленнее", - с грустной иронией пишет Г. Витолс.