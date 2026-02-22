Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему слоны не подвержены раку 0 180

В мире животных
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему слоны не подвержены раку

Несколько десятков антиопухолевых генов защищают слонов от онкологических заболеваний.

 

Онкологические заболевания затрагивают не только людей, но и животных, и проявляются по-разному: некоторые виды страдают чаще, другие реже. Интересно, что к числу наиболее устойчивых к раку относятся крупнейшие млекопитающие, такие как слоны и киты. Почему это вызывает удивление? Дело в том, что рак возникает из клеток, в которых нарушается механизм контроля деления. Логично, что чем больше клеток в организме, тем выше вероятность возникновения ошибок при делении, например, в процессе синтеза ДНК. Однако слоны, несмотря на свои размеры и продолжительность жизни, заболевают раком даже реже, чем более мелкие виды. Этот феномен получил название «парадокс Пето» в честь британского эпидемиолога Ричарда Пето, который обратил на него внимание еще в 1970-х годах.

Очевидно, что у долгоживущих крупных животных существуют дополнительные механизмы, которые подавляют развитие злокачественных опухолей. К числу генов, влияющих на рак, относятся протоонкогены и антионкогены. Если протоонкогены начинают функционировать неправильно, клетки могут перерождаться в раковые, так же как и сбой в работе антионкогенов, которые контролируют поведение клеток.

Два года назад исследователи из Института развития в Монпелье предложили модель, учитывающую поведение протоонкогенов и антионкогенов в зависимости от размера животного. Модель имитировала различные распределения мутаций на протяжении тысяч поколений. Результаты показали, что протоонкогены и антионкогены по-разному реагируют на увеличение массы тела в процессе эволюции. Чем больше масса тела, тем сложнее активировать гены, способные вызвать опухоль.

Одна из мутаций, которая затрудняет активацию протоонкогенов, может быть связана с увеличением числа опухолевых супрессоров в геноме. Об этом сообщают Джошуа Шиффман (Joshua D. Schiffman) из Университета Юты и его коллеги из Университета штата Аризона и Пенсильванского университета в своей статье в Journal of the American Medical Association. Исследовав статистику смертности слонов, авторы подтвердили, что эти животные действительно более устойчивы к раку, чем многие другие виды: лишь 5% толстокожих умирают от опухолей, в то время как у гиеновидных собак этот показатель составляет 8%, а у людей – 25%.

Геномное исследование показало, что у африканских слонов имеется 40 копий гена p53, а у азиатских – от 30 до 40. Этот ген является одним из самых известных антионкогенов. Белок р53 распознает повреждения в ДНК и, если их становится слишком много, активирует гены, отвечающие за апоптоз – запрограммированное клеточное самоубийство. Наличие большого количества генетических повреждений делает клетку опасной для организма, поэтому проще избавиться от нее. Очевидно, именно большое количество копий p53, возникших в геноме слонов миллионы лет назад, помогает им избегать рака (в человеческом геноме всего две копии p53).

Существуют и другие подходы – можно пытаться восстановить поврежденную ДНК. Однако, когда клетки слонов подвергались ионизирующему излучению, активации генов и белков, отвечающих за ремонт ДНК, не наблюдалось, зато клетки начинали активно умирать. Таким образом, слоны предпочитают избегать злокачественных опухолей, просто уничтожая поврежденные клетки. Можно лишь сожалеть о том, что эволюция не наделила наш геном дополнительными копиями p53; возможно, в будущем биотехнологии позволят реализовать такую операцию, и появятся люди с повышенной защитой от рака.

Нельзя не упомянуть и о другом животном, чья устойчивость к онкологическим заболеваниям давно интересует биологов. Речь идет о голом землекопе – этом непривлекательном на вид африканском грызуне, который живет необычайно долго, до 28–31 года, что в 10 раз превышает продолжительность жизни обычных лабораторных крыс, и при этом не страдает от злокачественных опухолей. Два года назад группа из Рочестерского университета под руководством Андрея Селуанова и Веры Горбуновой опубликовала в журнале Nature статью, в которой утверждается, что устойчивость землекопов к раку связана с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, заполняющей межклеточный матрикс – она препятствует слипанию клеток и образованию опухолей. В то же время слепыши, эволюционные родственники землекопов, также известные своей устойчивостью к онкологическим заболеваниям, следуют «слоновьему» пути: клетки их организма подчинены строгой программе апоптоза, которая заставляет их умирать, если количество клеток становится слишком большим.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео