Можно ли использовать шампунь для людей для мытья домашних животных? 1 232

В мире животных
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли использовать шампунь для людей для мытья домашних животных?

Нет, для питомцев необходим специализированный шампунь.

 

Во-первых, шампуни, предназначенные для людей, часто содержат ароматизаторы и другие вещества, которые могут вызвать аллергические реакции или раздражение у животных, отмечает специалист по уходу за шерстью домашних питомцев Ангелина СКВОРЦОВА.

Во-вторых, у животных другой уровень кислотно-щелочного баланса (pH) кожи. Поэтому использование человеческого шампуня может привести к сухости, зуду и раздражению у питомца.

В-третьих, существует множество шампуней для животных, включая продукты, адаптированные под различные породы, которые учитывают длину и густоту шерсти. Это существенно влияет на качество мытья. Шампунь для людей не всегда способен обеспечить необходимый уход, так как структура волос человека и шерсти животных значительно различается.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)

Видео