Волк-путешественник: как хищник преодолел рекордные 1240 километров 0 235

В мире животных
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Волк-путешественник: как хищник преодолел рекордные 1240 километров

Исследователи проследили удивительный маршрут самца серого волка, который родился в Германии и за три года добрался до северо-востока Испании. Волк прошел 1240 километров — это самое большое расстояние, когда-либо зафиксированное для данного вида.

 

Волк, получивший имя GW1909m, появился на свет в 2020 году в окрестностях немецкого города Нордхорн (земля Нижняя Саксония), практически на границе с Нидерландами. В феврале 2023 года он достиг деревушки Вилальер, расположенной в Пиренеях, на территории Каталонии.

Генетический анализ помета, оставленного волком на его пути, позволил молекулярным генетикам из Автономного университета Барселоны и их коллегам из Германии и Франции выяснить этот маршрут. Судя по всему, на пересечение территории Франции у хищника ушел весь 2022 год. 17 июня 2022 года экскременты GW1909m были обнаружены в департаменте Верхняя Сона на северо-востоке Франции, а 13 февраля 2023 года — в каталонских Пиренеях. В горах волчий помет искали специально обученные собаки-ищейки, которые помогают лесничим контролировать популяцию волков.

Предыдущий зарегистрированный рекорд по длительности путешествия составлял 1092 километра, которые волк преодолел между Норвегией и Финляндией. Также зафиксированы перемещения волков на 880 километров из Германии в Беларусь и на 829 километров из Швейцарии в Словакию.

Одиссея GW1909m демонстрирует не только удивительные физические способности волков, но и их гибкость в поведении, учитывая, что этому волку пришлось передвигаться по территории с множеством больших и малых человеческих поселений, отмечают ученые.

По их мнению, благодаря таким длительным путешествиям самцов волкам как виду удается преодолевать генетическую изоляцию стай и избегать близкородственного скрещивания, что может угрожать вымиранием.

Оставить комментарий

