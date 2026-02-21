Недавно парламентарии получили первую зарплату этого года. Если сравнивать январскую зарплату с декабрьской, то следует признать, что никакого существенного роста не произошло. Рядовые депутаты Сейма получают в районе от 2887 до 3091 евро после уплаты налогов. Председатели комиссий и фракций, а также заместители председателей комиссий в январе получили в пределах от 4600 до 5200 евро "чистыми".

Членам президиума Сейма перечислили в районе 5300-5400 евро, а спикер Сейма заработала 7095 евро.