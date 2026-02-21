Baltijas balss logotype
Стабильная депутатская зарплата 2 1479

Политика
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стабильная депутатская зарплата
ФОТО: LETA

Роста окладов слуг народа в начале этого года не обнаружено.

Недавно парламентарии получили первую зарплату этого года. Если сравнивать январскую зарплату с декабрьской, то следует признать, что никакого существенного роста не произошло. Рядовые депутаты Сейма получают в районе от 2887 до 3091 евро после уплаты налогов. Председатели комиссий и фракций, а также заместители председателей комиссий в январе получили в пределах от 4600 до 5200 евро "чистыми".

Членам президиума Сейма перечислили в районе 5300-5400 евро, а спикер Сейма заработала 7095 евро.

#финансы #зарплата #власть #депутаты #бюджет #парламент #политика
Эдуард Эльдаров
(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    22-го февраля

    Народу было бы намного дешевле посадить ВСЮ эту воровскую кодлу! Сколько можно жить за счёт народа?! Сволочи!

    13
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го февраля

    Мда, на уборке снега и расчистке ото льда рижских тротуаров, махая лопатами и долбя ломами столько не заработаешь!

    35
    3

