Кто становится жертвой дельфинов

В мире животных
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто становится жертвой дельфинов

Недавняя статья в PLoS ONE сообщает о том, что дельфины афалины преследуют ламантинов, в частности, их детёнышей, как тех, что плавают в одиночку, так и тех, что находятся рядом с матерями.

 

Дельфины действительно ведут себя агрессивно — афалины активно преследуют ламантинят, сильно толкают их и кусают, пытаясь разлучить детёныша с матерью. Это напоминает ситуацию в школе, когда более сильные ученики издеваются над более слабыми. Ламантины, будучи медлительными травоядными, не могут дать отпор дельфинам и лишь могут попытаться укрыться на мелководье, где дельфины предпочитают не плавать.

За два десятилетия наблюдений за дельфинами и ламантинами у берегов Белиза было зафиксировано десять случаев травли. Теоретически, травмы и укусы могут привести к смерти детёныша, и одного из пострадавших ламантинят позже нашли мёртвым. Однако даже в этом единственном случае нельзя было однозначно утверждать, что его смерть была вызвана травмами, полученными от афалин. Дельфинам, казалось бы, нет смысла травить ламантинов, так как они не являются их пищей. Тем не менее, несмотря на их ум и социальные навыки, афалины не отличаются доброжелательностью. Они проявляют сильную нервозность по отношению к дельфинам других видов, воспринимая их как конкурентов за территорию и ресурсы.

Скорее всего, ламантины также считаются конкурентами, а детёныши выбираются в жертвы, поскольку выглядят менее внушительно по сравнению со взрослыми особями.

