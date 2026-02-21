Хотя игра считается исключительно собачьей, коты тоже принимают в ней участие. Они не просто гоняют мячик или игрушечную мышь по полу, а действительно подбирают её и приносят человеку, как бы намекая, чтобы тот снова бросил её. Возможно, такая игра среди кошек не так распространена, как у собак, но есть и такие коты, которые охотно принимают в ней участие. Например, кот Элизабет Реннер (Elizabeth Renner) из Университета Нортумбрии предложил своей хозяйке сыграть в эту игру, что заставило её задуматься о том, как именно кошки осваивают подобные развлечения. Вместе с коллегами из Университета Сассекса она провела опрос среди владельцев котов о игре «брось-принеси»: обучали ли они своих питомцев этой игре, как часто в неё играют, какие предметы предпочитают, чтобы им бросали, и так далее.

В результате исследователи собрали данные от более чем девятисот владельцев котов, чьи питомцы играют (или играли) в собачью игру. В более чем 94% случаев котов никто не обучал, то есть они начинают играть без каких-либо тренировок, что позволяет предположить, что это поведение имеет инстинктивный характер. Большинство кошек начинает играть таким образом, будучи ещё котятами, или в течение первого года жизни. Однако и в более зрелом возрасте многие коты также начинают проявлять интерес к беготне за бросаемыми мячиками и шариками, в то время как лишь немногие открывают для себя эту забаву после семи лет.

Коты играют дольше и чаще, когда сами проявляют инициативу и первыми приносят игрушку хозяину. Если человек начинает бросать игрушку до того, как это надоест коту, можно быть уверенным, что питомец намекнёт хозяину на желание продолжить игру. Коты устанавливают свои правила. Одни из них приносят игрушку прямо к человеку, чтобы ему не пришлось вставать, другие останавливаются на полпути, а некоторые бросают игрушку всё дальше от хозяина, как будто с каждым разом им всё труднее её нести. Некоторые коты предпочитают играть только в одной комнате, другие — только с определённым человеком.

Что касается предметов, то 38,4% котов предпочитают, чтобы им бросали игрушки, 25,3% любят что-то шарообразное, например, смятую бумагу или фольгу. Далее следуют резинки для волос, соломинки для питья, пробки от бутылок, карандаши и так далее. Естественно, размер имеет значение. Есть очень привередливые коты, которые играют только с одним конкретным предметом, например, с ватными палочками. Все эти данные, а также многое другое, представлены в статье в журнале Scientific Reports, где есть цифры, таблицы и графики. Мы надеемся, что Шнобелевский комитет не оставит без внимания эту увлекательную публикацию.

Результаты исследования поднимают вопросы, которые могут стать основой для дальнейших исследований. Например, некоторые специалисты считают, что не следует однозначно утверждать, что коты осваивают такую игру без какого-либо обучения. Возможно, мы, сами того не осознавая, подталкиваем котов к соответствующим действиям, например, роняя и поднимая смятую бумагу, резинки для волос и прочие предметы. Здесь необходимы тщательные и длительные наблюдения как за владельцами, так и за кошками. Также интересно выяснить, просто ли кот развлекает себя игрой, или он таким образом общается с человеком (при этом развлекая и себя). Наконец, стоит проверить, какой процент кошек вообще склонен к подобным играм и от чего зависит эта склонность. Исследователи обнаружили, что среди чистопородных кошек чаще всего в собачью игру играют сиамские, бенгальские и рэгдоллы; однако порода не является единственным фактором игривости. В общем, работы в этом направлении ещё много.