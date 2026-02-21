Рыбы используют различные химические вещества, меняют свою окраску и применяют другие методы, чтобы передать информацию сородичам. Звуки, создаваемые жаберными крышками или плавательным пузырем, также служат средством общения. Плавательный пузырь помогает рыбам улавливать звуковые колебания, так как у них отсутствуют барабанные перепонки и слуховые косточки.

Разные виды рыб способны издавать звуки, напоминающие лай, скрип, свист, урчание, хрюканье, кудахтанье, барабанную дробь и даже птичье пение. Некоторые рыбы способны производить звуки такой силы, что их «крики» могут активировать акустические взрыватели морских мин.