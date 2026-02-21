Baltijas balss logotype
Почему на территории действующей АЭС обосновались 400 крокодилов?

В мире животных
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему на территории действующей АЭС обосновались 400 крокодилов?

Специалисты атомной электростанции «Терки-Пойнт» во Флориде (США) установили, что в водоемах охладительной системы их АЭС обитает не менее 400 взрослых острорылых крокодилов. Этот вид, некогда считавшийся на грани исчезновения, стал объектом охраны после обнаружения первого яйца в 1978 году. Вместо его уничтожения были привлечены биологи, и с тех пор крокодилы успешно размножаются на территории станции.

 

АЭС «Терки-Пойнт» расположена на побережье Атлантики, примерно в 40 километрах от Майами. В непосредственной близости находятся национальные парки «Бискейн» и «Эверглейдс», которые служат естественной средой обитания для американских острорылых крокодилов. Взрослые особи этого вида имеют окрас от серо-желтого до коричневого, достигают длины до четырех метров (самцы) и могут весить около 400–500 килограммов. Они обитают как в пресной, так и в солоноватой воде — в устьях рек, прибрежных лагунах и мангровых болотах.

На протяжении половины XX века эти рептилии подвергались активному истреблению, в основном из-за добычи кожи. В настоящее время популяции страдают от утраты естественной среды обитания, что также связано с деятельностью человека. В результате вид получил статус исчезающего.

Хотя система охлаждения ядерных реакторов не была изначально задумана как убежище для рептилий, она оказалась идеальной средой:

прохладная свежая и солоноватая вода в каналах — для взрослых особей;

отсыпанные, не заросшие берега каналов — для гнездования;

прилегающие пресноводные пруды — для выращивания потомства.

По словам биологов, первыми в искусственные каналы АЭС пришли самки для гнездования, за ними последовали самцы, а затем уже было рождено и выращено потомство. С конца 1970-х годов пруды и каналы общей протяженностью около 270 километров стали третьим основным местом обитания острорылых крокодилов в США.

На пути к спасению вида

Управляющая АЭС компания сформировала так называемую «croc-team» из биологов и экологов, специализирующихся на крокодилах. Эта команда следит за популяцией, ежегодно собирая десятки вылупившихся детенышей после того, как их оставляет самка. Молодняк чипируют для отслеживания перемещений и развития, а также перемещают в безопасные места, где у них больше шансов выжить вдали от хищников и людей, которые охотились на них почти до полного исчезновения.

Уникальная изолированная экосистема вокруг АЭС поддерживается для комфортного существования крокодилов. Сотрудники очищают берега, предотвращая их зарастание, чтобы они продолжали привлекать животных для размножения. Учитывая, что многие естественные места гнездования этого вида исчезают из-за повышения уровня моря, важно сохранить «Терки-Пойнт» для крокодилов, утверждают биологи.

«Крок-команда» даже была награждена природоохранными организациями за то, что двенадцать лет назад своими усилиями перевела острорылых крокодилов из категории «исчезающих» в категорию «находящихся под угрозой исчезновения». Это не идеальный результат, но уже шаг в сторону от полного вымирания вида.

По мнению ученых, для человека этот вид не представляет опасности — крокодилы осторожны и предпочитают избегать встреч с людьми. Хотя зафиксированы случаи нападений, в результате которых люди получили ранения, но остались в живых. Основной пищей острорылых крокодилов на протяжении всей жизни является рыба, молодые особи охотятся на лягушек и ракообразных, в то время как более крупные крокодилы могут добавлять в свой рацион птиц и млекопитающих, включая крупный рогатый скот.

Что касается популяции, обитающей на АЭС, ученые уверяют, что вода в системе каналов никогда не контактирует с радиоактивными материалами. Таким образом, опасные элементы не могут попасть к животным, и местные крокодилы ничем не отличаются от своих сородичей в заповедниках: «Такие же счастливые и здоровые».

(1)
  • bt
    bory tschist
    19-го февраля

    ... вот, интересно бы узнать – в какую сумму "вылетает" их "меню" –ежедневные кормёжки – завтраки, обед и ужины (?) ведь, аппетит у них "наверное" – поxлéще, чем у обыкновенных бездомных-двуногих

    2
    0

