Никто не любит неприятные ощущения, возникающие после чрезмерного употребления алкоголя! В интернете можно найти множество методов, которые обещают помочь взбодриться или улучшить состояние при опьянении. Один из таких способов — холодный душ. Но действительно ли он эффективен?

Краткий ответ: душ не поможет вам протрезветь. Организм избавляется от алкоголя по установленному графику, и обмануть его с помощью душа не получится. Печень перерабатывает 1 единицу алкоголя в час. В 175 мл красного вина содержится 2 единицы. Если вы выпьете два или три бокала, то алкоголь будет метаболизироваться и выводиться из организма через дыхание и мочу в течение ночи.

Душ не может повлиять на этот процесс, как и чашка кофе. Тем не менее, многие люди действительно ощущают себя лучше под холодной водой. Почему так происходит?

Холодная вода шокирует организм, заставляя вас чувствовать себя более бодрым, но уровень интоксикации остается прежним. Однако принимать душ в состоянии опьянения — это рискованная затея. Алкоголь влияет на сосуды, и холодная вода может вызвать их спазм, что может привести к инфаркту у некоторых людей...

В случае опьянения врачи рекомендуют выпить воды, подышать свежим воздухом и... лечь спать. Если же уровень интоксикации очень высок, лучше вызвать скорую помощь.