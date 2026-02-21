Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли избавиться от опьянения, приняв холодный душ? 0 307

Дом и сад
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли избавиться от опьянения, приняв холодный душ?

Никто не любит неприятные ощущения, возникающие после чрезмерного употребления алкоголя! В интернете можно найти множество методов, которые обещают помочь взбодриться или улучшить состояние при опьянении. Один из таких способов — холодный душ. Но действительно ли он эффективен?

 

Краткий ответ: душ не поможет вам протрезветь. Организм избавляется от алкоголя по установленному графику, и обмануть его с помощью душа не получится. Печень перерабатывает 1 единицу алкоголя в час. В 175 мл красного вина содержится 2 единицы. Если вы выпьете два или три бокала, то алкоголь будет метаболизироваться и выводиться из организма через дыхание и мочу в течение ночи.

Душ не может повлиять на этот процесс, как и чашка кофе. Тем не менее, многие люди действительно ощущают себя лучше под холодной водой. Почему так происходит?

Холодная вода шокирует организм, заставляя вас чувствовать себя более бодрым, но уровень интоксикации остается прежним. Однако принимать душ в состоянии опьянения — это рискованная затея. Алкоголь влияет на сосуды, и холодная вода может вызвать их спазм, что может привести к инфаркту у некоторых людей...

В случае опьянения врачи рекомендуют выпить воды, подышать свежим воздухом и... лечь спать. Если же уровень интоксикации очень высок, лучше вызвать скорую помощь.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео