С древних времен люди находили на берегах Индийского океана выброшенные морскими течениями огромные орехи, которые по форме напоминают разрезанное пополам сердце с узкой перетяжкой. Поскольку никто не знал, где они растут и откуда берутся, этим необычным плодам долгое время приписывали мифическое происхождение и магические свойства.

Когда в XVI веке «морской орех» попал в Европу, он сразу же завоевал огромную популярность — монархи и аристократы, стремясь заполучить их в качестве талисманов и защитных амулетов, готовы были платить за них баснословные суммы. За одно такое «сердце», достигающее иногда 50 см в диаметре, можно было получить целый корабль, нагруженный товарами.

Лишь в 1742 году французские исследователи прояснили ситуацию с загадочным орехом. Изучая Сейшельский архипелаг, они нашли на одном из островов пальму, которая производит эти удивительные плоды. Сейшельская пальма (Lodoicea maldivica) — единственный вид рода лодоицея из семейства пальм — достигает высоты до 30 м и диаметра около 30 см, на вершине которой располагается до 30 крупных веерных листьев.

Это медленно растущее дерево образует мужские и женские соцветия длиной 1–2 м, цветение которых продолжается 8–10 лет. Внутри крупного плода, созревающего от 7 до 10 лет и весом до 16 кг, находится самое крупное семя в растительном мире, формирующееся около полутора лет.