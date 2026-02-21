Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где произрастает «морской орех»? 0 119

Дом и сад
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где произрастает «морской орех»?

На уникальной пальме.

 

С древних времен люди находили на берегах Индийского океана выброшенные морскими течениями огромные орехи, которые по форме напоминают разрезанное пополам сердце с узкой перетяжкой. Поскольку никто не знал, где они растут и откуда берутся, этим необычным плодам долгое время приписывали мифическое происхождение и магические свойства.

Когда в XVI веке «морской орех» попал в Европу, он сразу же завоевал огромную популярность — монархи и аристократы, стремясь заполучить их в качестве талисманов и защитных амулетов, готовы были платить за них баснословные суммы. За одно такое «сердце», достигающее иногда 50 см в диаметре, можно было получить целый корабль, нагруженный товарами.

Лишь в 1742 году французские исследователи прояснили ситуацию с загадочным орехом. Изучая Сейшельский архипелаг, они нашли на одном из островов пальму, которая производит эти удивительные плоды. Сейшельская пальма (Lodoicea maldivica) — единственный вид рода лодоицея из семейства пальм — достигает высоты до 30 м и диаметра около 30 см, на вершине которой располагается до 30 крупных веерных листьев.

Это медленно растущее дерево образует мужские и женские соцветия длиной 1–2 м, цветение которых продолжается 8–10 лет. Внутри крупного плода, созревающего от 7 до 10 лет и весом до 16 кг, находится самое крупное семя в растительном мире, формирующееся около полутора лет.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео