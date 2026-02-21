Духовка, как правило, скрыта от посторонних глаз, что приводит к накоплению грязи от приготовленной пищи. Однако не каждое чистящее средство способно справиться с этой задачей.

Накопившаяся грязь и сажа на стенках духовки могут негативно сказаться на качестве и вкусе блюд, которые вы готовите. Кроме того, жир и остатки сгоревшей пищи загрязняют стекло, что затрудняет наблюдение за процессом готовки. Мы подготовили несколько полезных советов, которые помогут вам легко очистить духовку.

Методы очистки духовки

Сначала соберите все необходимые принадлежности. Вам понадобятся:

резиновые перчатки;

старые газеты или бумажные полотенца;

губка;

тканевая тряпка;

магазинное средство для очистки духовки;

уксус;

пищевая сода.

После того как все нужное собрано, можно приступать к очистке. Следуйте следующему алгоритму:

Постелите газеты или бумажные полотенца на пол под духовкой, чтобы защитить его от чистящих средств.

Выньте все предметы из духовки, включая противни, камни для пиццы, термометры и прочее.

Наденьте перчатки и равномерно распылите очиститель по всем внутренним поверхностям духовки, включая задние и боковые стенки, дно, верхнюю часть, дверь, углы и щели. Если у вас электрическая духовка, избегайте распыления средства на нагревательные элементы — лучше направьте его на поверхность под ними. Для газовых духовок не распыляйте средство в местах выхода газа.

Закройте дверцу духовки и оставьте средство действовать на время, указанное на этикетке (обычно от 20 до 30 минут).

После этого возьмите влажную тряпку или губку, откройте духовку и протрите все поверхности. Для удаления стойких пятен используйте влажную чистящую пемзу или губку из микрофибры.

Промойте тряпку и протрите духовку еще раз, чтобы удалить остатки очистителя.

Если вы предпочитаете использовать натуральные средства, попробуйте очистить духовку уксусом и пищевой содой. Повторите первые два шага предыдущего метода, затем выполните следующие действия.

Приготовьте пасту из пищевой соды. В небольшой миске смешайте 1/2 стакана пищевой соды с несколькими столовыми ложками воды, чтобы получить пастообразную консистенцию.

Наденьте перчатки и равномерно распределите пасту по всем внутренним поверхностям духовки, избегая нагревательных элементов. Пищевая сода может потемнеть в процессе втирания — это нормально. Старайтесь покрыть пастой всю духовку, уделяя особое внимание сильно загрязненным участкам.

Закройте духовку и оставьте пасту действовать не менее 12 часов или на ночь.

По истечении 12 часов возьмите влажную тряпку и тщательно вытрите соду. Для удаления стойких пятен используйте абразивную сторону губки.

Налейте немного уксуса в распылитель и распылите его на участки, где осталась сода. Уксус вступит в реакцию с пищевой содой и образует пену.

Промойте тряпку и удалите оставшуюся пенистую смесь уксуса и пищевой соды.