Времена, когда «Опера № 2» звучала из каждого утюга и три поколения людей спорили между собой, есть ли у певца жабры, давно остались позади. Витас продолжает выступать, так почему многие считают, что он пропал с радаров?

19 февраля 1979-го в Даугавпилсе на свет появился Виталий Грачев, которому было суждено стать феноменом шоу-бизнеса на заре нулевых. Занимавшийся в театре пластики и голосовой пародии юноша нащупал свою главную фишку, — умение петь фальцетом — ну а продюсер Сергей Пудовкин помог самородку придумать образ и притягательную для публики легенду.

После яркого клипа с жабрами «человек-амфибия» стал выходить в свет в костюмах, закрывающих шею, давая повод для сплетен об особом строении горла. Миф быстро опровергли педагоги по вокалу, заметившие, что артист владеет верхним регистром, но на средних и низких нотах скорее выдает речитатив — это характерно для непрофессиональных певцов. Но что бы ни говорили скептики, Витас уже успел влюбить в себя миллионы поклонников.

Почему же в последнее время меломаны «потеряли» необычного артиста, а новинки от него не выходили с 2019-го? В 47-й день рождения Витаса разбираемся, как изменились его карьера и личная жизнь.

Витас быстро набирал известность, и информация о нем распространялась в просторах Интернета. В 2004-м, когда первая волна популярности в РФ пошла на спад, Сергей Пудовкин получил письмо из Тайваня: в Тайбэе захотели издать альбом Виталия.

За свой счет продюсер прилетел на остров и с удивлением узнал, что выпустить диск собирался 25-летний бизнесмен. «В течение полугода он станет миллионером, — отмечал впоследствии Пудовкин. — Более 10 млн продаж за три месяца. Он, считай, дома напечатал эти пластинки, выпустил их на рынок, и случился бум».

В раскрутку молодой предприниматель ничего не вкладывал: стиль и образ Витаса магическим образом подействовали на юных китаянок. Как вспоминал Сергей, девушки буквально рыдали, слушая артиста и мечтая быть с ним. «Я понимаю, что сработало. Тут я включаю все свои профессиональные ресурсы, ставлю цели, мы начинаем штурмовать телевидение. Я должен был получить у компартии разрешение, лицензию на публичное выступление. Я потратил на это почти год — но мне удалось», — подчеркивал продюсер.

Гастроли

Буквально через три месяца после выхода альбома в самолете из Шанхая в Гуанчжоу Пудовкин увидел пассажиров с газетами, на первых полосах которых красовался Витас.

«Витас открывал в Пекине Олимпийские игры, ему ставят памятники в стране с самой большой экономикой. Одних восковых фигур у него в Китае более двухстот — в каждом музее, в каждой провинции. А музеи восковых фигур — и это важно отметить — там пользуются колоссальным успехом. И это подчеркивает: признание Витаса в Китае носит массовый, национальный характер», — пояснял продюсер звезды.

Пудовкин сетовал, что в России такого ажиотажа вокруг Виталия не случалось никогда, хотя карьеру он начинал там. На Родине к артисту относились скептически: то считали, что за него все делает компьютер, то обвиняли в выступлениях под фонограмму, хотя в турах Грачев пел а капелла. «Например, в „Точь-в-точь“ он участвовал. Там нужно петь разными голосами в прямом эфире. Вживую. Парень выходил и пел. Все люди в России (а мы не раз объехали страну) знают, что Витас поет сам», — подчеркивал Сергей.

В то же время в Чунцине после концерта на 15 тысяч зрителей Витас не мог спокойно выйти из зала: стадион окружали 20 тысяч человек, не сумевших попасть на выступление. Организаторы всерьез боялись, что звезду разорвут на части, поэтому выбираться приходилось через технические помещения.

Работа Витаса в Китае продолжилась с перерывом на пандемию коронавируса. Кроме того, в 2018-м артист делился, что перезапустил карьеру и начал покорять публику в Америке, Мексике и Бразилии. Но нигде у певца не было столь крупного успеха, как в Азии: Виталий мелькал в местном кино, в его честь называли детей, а псевдоним красовался на игрушках и одежде. Неудивительно, что артист с семьей поселился в экологичном районе Шанхая с горячими источниками, чередуя жизнь там с пребыванием в доме на Рублевке.

Поговаривали, что за новогодние выступления Витаса в Китае готовы заплатить гонорар в восемь миллионов, в то время как на Родине предлагают лишь 3,5. При этом, хотя последняя новинка от певца вышла в 2019-м, радовать российских слушателей он не перестал: как минимум в апреле 2026-го исполнитель даст концерты на Юге.

Скандалы и слухи

Весь образ артиста построен на скандале, поэтому было бы странно, если бы этот ореол окончательно растворился в прошлом. Так, в нулевых певец лишался прав за нетрезвое вождение, в 2013-м наехал на велосипедистку, а в 2018-м устроил стрельбу во дворе дома на Рублевке, за что получил семь суток ареста и штраф.

Создание семьи Витаса тоже, по сути, было сопряжено со скандалом, ведь певец буквально сбежал с юной возлюбленной в другой город. К счастью для отчаянного кавалера, родители девушки одобрили союз. Молодые люди поженились, в 2008-м у них появилась дочка Алла, через семь лет — сын Максим, ну а в 2021-м — Алиса. Старшая наследница супругов тоже покоряет Китай, ведь поет и участвует в шоу талантов.

В 2022-м Витас повздорил в караоке с чиновником и применил в качестве самообороны перцовый баллончик, за что на артиста завели уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». На этом сенсации не закончились — в 2023-м Анна Седокова бросила тень на коллег, заявив, что в нулевых видела на гастролях голых Виталия и Татьяну Найник. Последняя сплетни опровергла, а Грачев парировал ответным слухом про Анну.

В октябре 2024-го распространилась информация о тяжелом заболевании Витаса: мол, врачи еле спасли его от слепоты на фоне отслоения сетчатки. «Кто это вам сказал? Чушь <…>. Было рассечение брови на спаррингах по муай-тай. Также задели глаз, и была проведена операция. Вот как по-настоящему было», — пояснял певец.

Уже в начале февраля 2026-го Сергей Пудовкин заявил, что проблемы со зрением у артиста все же имелись, но теперь он полностью здоров. «25 лет на сцене оказали влияние. Световые пушки, стробоскопы, масштабные лазерные шоу, которые мы часто используем в Китае, оказали свое значение. А в целом все под контролем, сейчас проблем нет. Действительно, особенно в Китае, когда есть активные световые шоу, Витас использует специальные очки», — пояснил продюсер звезды.