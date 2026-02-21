Baltijas balss logotype
США одержали уверенную победу над Словакией. В финале их уже ждет Канада 0 190

Спорт
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США одержали уверенную победу над Словакией. В финале их уже ждет Канада

Сборная США одержала уверенную победу над Словакией во втором полуфинальном матче хоккейного турнира среди мужчин.

Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк отразил 22 из 24 бросков. Словаки после четвертой шайбы американцев заменили вратаря: вместо Самуэля Главая, отразившего 19 из 23 бросков, вышел Станислав Шкорванек (14 из 16).

Американцы вышли в финал, где 22 февраля (15:10) сыграют с Канадой. Этот матч повторит финал Олимпиады-2010 в Ванкувере. Словаки же повторят матч за бронзу 16-летней давности с Финляндией 21 февраля (21:10).

США — СЛОВАКИЯ— 6:2

Шайбы: 1:0 — Ларкин (Веренски, Томпсон) – 04:19, 2:0 — Томпсон (Айкел, Хьюз) – 19:19 , 3:0 — Хьюз (Веренски) – 32:14, 4:0 — Айкел (Ткачук, Ткачук) – 32:33, 5:0 — Хьюз (Веренски, Болди) – 38:24, 5:1 — Слафковски (Ружичка, Фехервари) – 44:55, 6:1 — Ткачук (Трочек, Ханифин) —50:52, 6:2 — Регенда (Келемен, Фехервари) – 53:17

#хоккей #спорт #Канада #Словакия #лига наций
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

