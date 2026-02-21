Сборная США одержала уверенную победу над Словакией во втором полуфинальном матче хоккейного турнира среди мужчин.

Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк отразил 22 из 24 бросков. Словаки после четвертой шайбы американцев заменили вратаря: вместо Самуэля Главая, отразившего 19 из 23 бросков, вышел Станислав Шкорванек (14 из 16).

Американцы вышли в финал, где 22 февраля (15:10) сыграют с Канадой. Этот матч повторит финал Олимпиады-2010 в Ванкувере. Словаки же повторят матч за бронзу 16-летней давности с Финляндией 21 февраля (21:10).

США — СЛОВАКИЯ— 6:2

Шайбы: 1:0 — Ларкин (Веренски, Томпсон) – 04:19, 2:0 — Томпсон (Айкел, Хьюз) – 19:19 , 3:0 — Хьюз (Веренски) – 32:14, 4:0 — Айкел (Ткачук, Ткачук) – 32:33, 5:0 — Хьюз (Веренски, Болди) – 38:24, 5:1 — Слафковски (Ружичка, Фехервари) – 44:55, 6:1 — Ткачук (Трочек, Ханифин) —50:52, 6:2 — Регенда (Келемен, Фехервари) – 53:17