«Существует ошибочное мнение, что иммунитет ослабевает с приходом весны. Частые простуды, которые многие воспринимают как признак снижения иммунной защиты, на самом деле связаны с увеличением числа респираторных заболеваний. Для того чтобы уберечься от опасных вирусов, необходимо делать прививки и придерживаться профилактических мер», — отметил специалист.

Доктор также советует пересмотреть свой рацион, увеличив количество белка и жирных кислот, соблюдать режим дня, спать не менее 7-8 часов в сутки и больше заниматься физической активностью.

«Вы можете добавить в свой рацион дополнительные витамины и минералы. Например, омега-3, витамин D, магний и селен. Эти вещества часто недостаёт организму после зимнего периода. Однако перед началом приема витаминов важно проконсультироваться с врачом. Он предложит сдать необходимые анализы для определения дефицитов и затем назначит подходящие витамины и их дозировку», — заключил медик.