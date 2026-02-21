Baltijas balss logotype
Врач объяснил, как подготовить организм к весеннему периоду 0 125

Дом и сад
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач объяснил, как подготовить организм к весеннему периоду

Терапевт Андрей Сахаров поделился рекомендациями по подготовке организма к весне.

 

«Существует ошибочное мнение, что иммунитет ослабевает с приходом весны. Частые простуды, которые многие воспринимают как признак снижения иммунной защиты, на самом деле связаны с увеличением числа респираторных заболеваний. Для того чтобы уберечься от опасных вирусов, необходимо делать прививки и придерживаться профилактических мер», — отметил специалист.

Доктор также советует пересмотреть свой рацион, увеличив количество белка и жирных кислот, соблюдать режим дня, спать не менее 7-8 часов в сутки и больше заниматься физической активностью.

«Вы можете добавить в свой рацион дополнительные витамины и минералы. Например, омега-3, витамин D, магний и селен. Эти вещества часто недостаёт организму после зимнего периода. Однако перед началом приема витаминов важно проконсультироваться с врачом. Он предложит сдать необходимые анализы для определения дефицитов и затем назначит подходящие витамины и их дозировку», — заключил медик.

Оставить комментарий

