Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Причины внезапного подергивания века и способы борьбы с ним 0 333

Дом и сад
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины внезапного подергивания века и способы борьбы с ним

Иногда подергивание века может начаться без видимой причины! Но что стоит за этим явлением? Насколько это опасно? Возможно, стоит обратиться к специалисту?

 

Подергивание века, также известное как нервный тик глаза, представляет собой непроизвольный спазм, возникающий из-за сокращения мышц в области века. Хотя это малозаметное движение обычно проходит через несколько минут, оно может вызывать значительное раздражение. Почему же глаз начинает дергаться? Существует несколько факторов.

Стресс

Нервный тик чаще всего возникает из-за усталости и стресса. После напряженного рабочего дня, проведенного за компьютером, ваши глаза пытаются снять накопившееся напряжение. В таких случаях важно чаще отдыхать и уделять внимание полноценному сну.

Аллергия

Кроме зуда, слезотечения и отека, аллергические реакции могут проявляться через подергивание век. Это происходит из-за наличия гистамина в слезной пленке, что приводит к тому, что ткани начинают дергаться, зудеть и отекать.

Использование компьютера

Чрезмерное время, проведенное за смартфонами, компьютерами или другими цифровыми устройствами, может вызвать напряжение глаз, что, в свою очередь, может привести к нервному тику. Чтобы снизить усталость глаз, рекомендуется придерживаться «правила 20-20-20». Оно предполагает, что каждые 20 минут следует отводить взгляд от экрана и фокусироваться на объекте, находящемся на расстоянии не менее 20 футов (6 метров), в течение 20 секунд.

Сухость глаз

Чаще всего с сухостью глаз сталкиваются взрослые (старше 50 лет), которые много времени проводят за компьютером и используют контактные линзы. В таких случаях лучше обратиться к врачу для подбора подходящих капель.

Если нервный тик беспокоит вас слишком долго, обязательно посетите врача.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео