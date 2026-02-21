Иногда подергивание века может начаться без видимой причины! Но что стоит за этим явлением? Насколько это опасно? Возможно, стоит обратиться к специалисту?

Подергивание века, также известное как нервный тик глаза, представляет собой непроизвольный спазм, возникающий из-за сокращения мышц в области века. Хотя это малозаметное движение обычно проходит через несколько минут, оно может вызывать значительное раздражение. Почему же глаз начинает дергаться? Существует несколько факторов.

Стресс

Нервный тик чаще всего возникает из-за усталости и стресса. После напряженного рабочего дня, проведенного за компьютером, ваши глаза пытаются снять накопившееся напряжение. В таких случаях важно чаще отдыхать и уделять внимание полноценному сну.

Аллергия

Кроме зуда, слезотечения и отека, аллергические реакции могут проявляться через подергивание век. Это происходит из-за наличия гистамина в слезной пленке, что приводит к тому, что ткани начинают дергаться, зудеть и отекать.

Использование компьютера

Чрезмерное время, проведенное за смартфонами, компьютерами или другими цифровыми устройствами, может вызвать напряжение глаз, что, в свою очередь, может привести к нервному тику. Чтобы снизить усталость глаз, рекомендуется придерживаться «правила 20-20-20». Оно предполагает, что каждые 20 минут следует отводить взгляд от экрана и фокусироваться на объекте, находящемся на расстоянии не менее 20 футов (6 метров), в течение 20 секунд.

Сухость глаз

Чаще всего с сухостью глаз сталкиваются взрослые (старше 50 лет), которые много времени проводят за компьютером и используют контактные линзы. В таких случаях лучше обратиться к врачу для подбора подходящих капель.

Если нервный тик беспокоит вас слишком долго, обязательно посетите врача.