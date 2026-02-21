Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Худшая Олимпиада в истории: украинские спортсмены возвращаются домой без медалей 3 746

Спорт
Дата публикации: 21.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Худшая Олимпиада в истории: украинские спортсмены возвращаются домой без медалей

На зимних Олимпийских играх-2026 украинские спортсмены остались без медалей. Это третий в истории Украины подобный случай.

До этого такой антирекорд был зафиксирован в 2002 и 2010 годах. Но, в отличие от Игр этого года, тогда украинские спортсмены занимали хотя бы пятые места. На этой Олимпиаде лучшим результатом стала шестая строчка в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

Всего у Украины 9 медалей за всю историю зимних Олимпийских игр. Из них 3 золотые.

Золотые награды Украине принесли: Оксана Баюл (фигурное катание, Олимпиада-1994), Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная (биатлон, эстафета, Олимпиада-2014), Александр Абраменко (фристайл, лыжная акробатика, Олимпиада-2018).

Серебро выигрывали: Елена Петрова (биатлон, индивидуальная гонка, Олимпиада-1998), Александр Абраменко (фристайл, лыжная акробатика, Олимпиада-2022).

Бронзовые награды завоевали: Валентина Цербе-Несина (биатлон, спринт, Олимпиада-1994), Лилия Ефремова (биатлон, спринт, Олимпиада-2006), Елена Грушина и Руслан Гончаров (фигурное катание, Олимпиада-2006), Вита Семеренко (биатлон, спринт, Олимпиада-2014).

Читайте нас также:
#история #биатлон #фигурное катание #спортсмены #Украина #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • bt
    bory tschist
    21-го февраля

    ... нужно понимать, что: для пропутинских свиней это – большой праздник праздник (:D)?

    1
    22
  • С
    Сарказм
    21-го февраля

    Ох плин, ребята, ну вы днище пробили. Страна кровью истекает, сражаясь за свое существование, а вы про медальки на Олимпиаде? Серьезно? Цитата курящей лошади с 3 восклицательными знаками. О чем думал и тот, кто писал эту хрень и тот, кто это тут перепечатывал?

    8
    17
  • АП
    Алексей Попович
    Сарказм
    21-го февраля

    Ну вообщем - да, странная статья. Не до Олимпиады как-бы.

    10
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лига чемпионов. «Аталанта» совершила мегакамбэк
Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
4
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео