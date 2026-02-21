Латвия оказалась единственной в ЕС страной, которая по количеству ночевок иностранных гостей в гостиницах все еще отстает от доковидного уровня - минус 15,6%!

В Литве в 2025-м году прирост нахождения иностранных гостей, по сравнению с 2019-м годом, составил 10,5%, а в Эстонии - 3,2%. В среднем же в ЕС прирост количества ночей туристов в гостницах составил 21%. На это в социальной сети X обратил внимание эксперт Янис Херманис.

Latvija 🇱🇻 palikusi vienīgā starp ES-27 valstīm 🇪🇺, kur ārvalstu viesu nakšņojumu skaits 🛌 viesnīcās 🏨 atpaliek no pirmspandēmijas līmeņa -15,6%. Visur citur 2025.g. beigās tas bija atguvis vai pārsniedzis 2019.g. līmeni: ES 🇪🇺 vidēji +21%, Lietuvā 🇱🇹 +10,5%, Igaunijā 🇪🇪 +3,2%