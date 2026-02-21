Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики поделились прогнозом на воскресенье 0 1398

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье

В ночь на воскресенье, 22 февраля, на большей части территории Латвии ожидаются снег и мокрый снег, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет облачно, осадки прогнозируются почти повсеместно - преимущественно снег и мокрый снег. Местами в центральных районах толщина снежного покрова увеличится на 5-7 сантиметров. В отдельных местах возможен слабый замерзающий дождь, из-за чего на автодорогах образуется гололедица.

Умеренный южный ветер сменит направление на западное и северо-западное; в прибрежных районах сохранятся порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха понизится до -1…-6 градусов.

Ночью в Риге небо будет затянуто облаками, ожидаются осадки: снег, мокрый снег и местами слабый замерзающий дождь. Умеренный южный ветер к утру сменится западным и северо-западным. Температура воздуха ночью составит около -4…-5 градусов.

В воскресенье, 22 февраля, временами будет выглядывать солнце. Осадки прогнозируются только в первой половине дня в восточных и отдельных центральных районах, при этом местами возможен замерзающий дождь. На побережье западный ветер будет более порывистым, а к вечеру по всей стране ожидается слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -2…+2 градуса.

Хотя днем в Риге будет преимущественно сухо, солнце выглянет лишь во второй половине дня. Прогнозируется преимущественно умеренный западный и северо-западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха достигнет 0…+2 градусов.

Читайте нас также:
#погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео