В ночь на воскресенье, 22 февраля, на большей части территории Латвии ожидаются снег и мокрый снег, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет облачно, осадки прогнозируются почти повсеместно - преимущественно снег и мокрый снег. Местами в центральных районах толщина снежного покрова увеличится на 5-7 сантиметров. В отдельных местах возможен слабый замерзающий дождь, из-за чего на автодорогах образуется гололедица.

Умеренный южный ветер сменит направление на западное и северо-западное; в прибрежных районах сохранятся порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха понизится до -1…-6 градусов.

Ночью в Риге небо будет затянуто облаками, ожидаются осадки: снег, мокрый снег и местами слабый замерзающий дождь. Умеренный южный ветер к утру сменится западным и северо-западным. Температура воздуха ночью составит около -4…-5 градусов.

В воскресенье, 22 февраля, временами будет выглядывать солнце. Осадки прогнозируются только в первой половине дня в восточных и отдельных центральных районах, при этом местами возможен замерзающий дождь. На побережье западный ветер будет более порывистым, а к вечеру по всей стране ожидается слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -2…+2 градуса.

Хотя днем в Риге будет преимущественно сухо, солнце выглянет лишь во второй половине дня. Прогнозируется преимущественно умеренный западный и северо-западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха достигнет 0…+2 градусов.