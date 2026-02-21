Baltijas balss logotype
Налог на недвижимость в Риге: дома одинаковые, суммы разные. Почему? 0 2366

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Налог на недвижимость в Риге: дома одинаковые, суммы разные. Почему?

«Сейчас многие жители получают извещения, что пришло время платить налог на недвижимость. Помогите разобраться как начисляют налог в Риге, по какому принципу применяются ставки 0,2 — 0,6%, а когда 1,5 и больше, и кому полагаются скидки? И как получается, что одинаковые квартиры в соседних домах облагаются разным налогом?»

Налог на недвижимую собственность в Риге (далее - ННС) начисляется, исходя из кадастровой стоимости конкретной недвижимости по состоянию на 1 января таксационного (налогового) года, с применением определенной ставки. С информацией о кадастровой стоимости можно ознакомится на портале Государственной земельной службы Kadastrs.lv. ННС можно оплачивать либо целиком, либо поквартально.

Базовая, пониженная и повышенная ставки

Базовая ставка НСС - 1,5% от кадастровой стоимости применяется к:

  • земельным участкам

  • зданиям, которые используются для хозяйственной деятельности и не используются в качестве жилья

  • инженерным сооружениям

  • жилым зданиям или их частям (в том числе квартирам), если не выполнены условия для применения пониженной ставки.

Пониженная ставка (от 0,2% до 0,6%) от кадастровой стоимости применяется к:

  • зданиям или группам помещений, предназначенным для проживания (квартиры, индивидуальные /многоквартирные дома или их части), если выполняются условия для применения пониженной ставки

  • зданиям/строения, использование которых связано с проживанием (гаражи, частные автостоянки, садовые домики площадью до 40 м², подвалы, хозпостройки и т.д.), если они не используются для коммерческой хозяйственной деятельности.

На применение пониженной ставки влияет задекларирован ли кто-то в жилье, за которое платится налог, в соответствии с Законом о декларировании места жительства.

Чтобы была применена пониженная ставка, необходимо:

  • для физических лиц — чтобы в квартире/индивидуальном доме на 00:00 часов 1 января таксационного года был задекларирован хотя бы один человек.

  • речь идет об идеальных долях в доме с двумя и более квартирами (не разделённом на квартирные собственности), расчет производится, исходя из 30 м² жилой площади на одного задекларированного жильца.

  • для юридических лиц и коммерсантов есть дополнительное условие: объект должен быть сдан в аренду для проживания, а право аренды должно быть зарегистрировано в Земельной книге.

Необязательно, чтобы в объекте был задекларирован именно его собственник; для применения пониженной ставки там может быть задекларирован любой человек, в том числе несовершеннолетний.

Повышенная ставка - 3% от кадастровой стоимости применяется к:

  • земельным участкам, которые не содержатся порядке, в установленном нормативными актами

  • объектам, где выявлено самовольное строительство

  • зданиям, которые определены как деградирующие, разрушенные и/или угрожающие безопасности людей

  • зданиям, при строительстве которых был превышен срок выполнения строительных работ, установленный нормативными актами (долгострой).

Кому положены/не положены льготы

Предусмотрены дополнительные виды льгот по ННС для определенных групп населения, признанных социально менее защищенными. К ним относятся:

  • малоимущие и нуждающиеся лица

  • пенсионеры (получатели пенсии по возрасту)

  • лица с инвалидностью I или II группы

  • ребёнок с инвалидностью либо лица, задекларированные в том же жилье, что и ребёнок с инвалидностью

  • лица, проживающие с инвалидом I или II группы

  • лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС либо ликвидаторы её последствий

  • политически репрессированные лица

  • получатели пенсии в связи с потерей кормильца

  • семьи с детьми.

Льготы не предоставляются, если:

  • на момент рассмотрения вопроса о предоставлении льготы по ННС у человека имеется задолженность по ННС (за исключением случаев, когда задолженность не превышает размер предоставляемой льготы)

  • если недвижимость или её часть сдаётся в аренду, наём либо используется для осуществления хозяйственной деятельности. В рамках данного пункта хозяйственной деятельностью также считаются отношения принудительной аренды при разделённой собственности либо реальный сервитут, установленный на основании закона (независимо от того, взимается за это ли арендная плата или иное вознаграждение)

  • земельный участок не содержится в порядке, установленном нормативными актами. В этом случае со следующего месяца после принятия решения о признании участка неухоженным, льгота отменяется

  • в недвижимости выявлено самовольное строительство — льгота отменяется со следующего календарного месяца после внесения соответствующей отметки в Единую информационную систему Рижской думы

  • строение внесено в список деградирующих, разрушающихся и создающих угрозу безопасности окружающих; а также относящаяся к нему земля — начиная со следующего месяца после принятия соответствующего постановления

  • долгострой (см. выше) и относящийся к нему земельный участок — начиная со следующего месяца после внесения отметки в информационную систему

  • здания и относящаяся к ним земля (в т.ч. функционально связанные вспомогательные строения), для которых не проведен полный кадастровый обмер (съемка). Исключение - одноквартирные дома.

Более подробная информация о порядке расчета ННС и предоставлении льгот можно получить по информационному телефону 1201 (бесплатно) или +371 67012222 (для звонков из-за границы).

Читайте нас также:
#жилье #Рига #налоги #недвижимость #льготы
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
2
2
1
0
1
1

Оставить комментарий

