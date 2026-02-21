Baltijas balss logotype
Орбан высмеял стремление Каллас переплюнуть Наполеона и Гитлера 1 865

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орбан высмеял стремление Каллас переплюнуть Наполеона и Гитлера
ФОТО: Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Брюсселя по поражению России на поле боя ошибочна и приведёт к огромным человеческим жертвам, ведь раньше подобные попытки Наполеона и Гитлера провалились. Об этом он сказал на предвыборном мероприятии в Бекешчабе, трансляцию которого вёл телеканал М1.

«Брюссель хочет победить Россию на поле боя... Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет», — сказал он, трансляцию вёл телеканал М1.

По мнению венгерского премьера, выбранный европейскими структурами политический курс порочен в своей основе и неминуемо повлечёт за собой многочисленные человеческие жертвы. Орбан также подверг сомнению расчёты на скорый крах российской экономики, на которые делают ставку в Евросоюзе, включая канцлера Германии Фридриха Мерца.

Политик предупредил, что государства, которые последуют этой линии, в конечном счёте столкнутся с тяжёлыми последствиями. Как подчеркнул Орбан, в сложившейся ситуации под ударом окажется не Россия, а экономики стран Евросоюза и их союзников. «Экономически тут рухнет не Россия, а экономики стран Евросоюза и тех, кто к ним присоединится», — заключил он.

#Виктор Орбан #Гитлер #стратегия #Кая Каллас #экономика #Фридрих Мерц #Евросоюз #Россия #политика
(1)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    ссс р историями апеллировать не получается, бонапарт гетлер....

    1
    7

