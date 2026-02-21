Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не досчитались Янисов - как меняются самые популярные имена Латвии 0 2030

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2026
LETA
Изображение к статье: Не досчитались Янисов - как меняются самые популярные имена Латвии

На начало этого года самым распространённым мужским именем в Латвии по-прежнему остаётся Янис, однако за последние шесть с половиной лет его популярность снизилась на 12,6%, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.

По состоянию на 1 января этого года в Латвии были зарегистрированы 43 623 Яниса, тогда как 1 июля 2019 года их насчитывалось 49 941.

Также уменьшается число носителей других распространённых мужских имён. Так, если на 1 января этого года в Латвии проживали 31 483 Александра, то 1 июля 2019 года это имя носили 34 678 человек.

Снижается и популярность имени Сергей. Уже несколько лет оно занимает третье место среди самых распространённых мужских имён, однако если в середине 2019 года в Латвии было 22 527 Сергеев, то к началу этого года — 20 413.

В то же время тройка самых популярных женских имён за последние шесть с половиной лет несколько изменилась. По состоянию на 1 января этого года в Латвии были зарегистрированы 20 304 Елены, 20 092 Татьяны и 19 665 Анны. Для сравнения, 1 июля 2019 года самым распространённым женским именем была Анна — 21 970 носительниц, далее следовали 21 879 Татьян и 21 660 Елен.

Читайте нас также:
#гражданство #Латвия #демография #тенденции #имена #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео