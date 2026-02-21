На начало этого года самым распространённым мужским именем в Латвии по-прежнему остаётся Янис, однако за последние шесть с половиной лет его популярность снизилась на 12,6%, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.

По состоянию на 1 января этого года в Латвии были зарегистрированы 43 623 Яниса, тогда как 1 июля 2019 года их насчитывалось 49 941.

Также уменьшается число носителей других распространённых мужских имён. Так, если на 1 января этого года в Латвии проживали 31 483 Александра, то 1 июля 2019 года это имя носили 34 678 человек.

Снижается и популярность имени Сергей. Уже несколько лет оно занимает третье место среди самых распространённых мужских имён, однако если в середине 2019 года в Латвии было 22 527 Сергеев, то к началу этого года — 20 413.

В то же время тройка самых популярных женских имён за последние шесть с половиной лет несколько изменилась. По состоянию на 1 января этого года в Латвии были зарегистрированы 20 304 Елены, 20 092 Татьяны и 19 665 Анны. Для сравнения, 1 июля 2019 года самым распространённым женским именем была Анна — 21 970 носительниц, далее следовали 21 879 Татьян и 21 660 Елен.