В наушниках трех брендов нашли вызывающие рак вещества 0 2719

Техно
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В наушниках трех брендов нашли вызывающие рак вещества
ФОТО: Unsplash

Наушники Samsung, Bose и Sennheiser содержат вызывающие рак вещества.

В составе наушников трех брендов нашли токсические вещества. Они вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга, сообщают СМИ.

По данным канала, речь идет о наушниках Bose, Samsung и Sennheiser. Ученые проверили 81 пару наушников и нашли в их корпусах повышенное содержание двух соединений — бисфенола А и бисфенола S. Длительный контакт с ними провоцирует уничтожение эндокринной системы, развитие онкологии и нарушение гормонального баланса.

Эксперты призвали власти стран Евросоюза повлиять на компании, но убрать эти химикаты из производства практически нереально.

#экология #технологии #Samsung #рак #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
