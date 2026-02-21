В воскресенье, 22 февраля, температура воздуха в Латвии поднимется чуть выше нуля, и продолжительная оттепель может начаться уже на следующей неделе, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха в конце недели составит 0…+3 градуса. В связи с потеплением жителей призывают соблюдать предельную осторожность: из-за оттепели возрастает риск схода снега и падения сосулек с крыш зданий. Специалисты рекомендуют не ходить близко к домам, обращать внимание на предупреждающие знаки и выбирать безопасные маршруты.

Самоуправление напоминает: согласно правилам, владельцы или законные пользователи частных жилых домов и нежилых строений обязаны своевременно очищать снег и лёд, включая сосульки, с фасадов, крыш, балконов, лоджий, карнизов и водосточных труб, если они могут представлять угрозу для окружающих. Во время уборки необходимо ограждать опасную зону или принимать другие меры безопасности.

Также Правила Кабинета министров предусматривают, что в зимний период регулярно должны выполняться работы по очистке территории, в том числе:

удаление снега и льда (включая сосульки) с крыш и фасадов зданий, чтобы предотвратить их падение с карнизов, водостоков, лоджий и балконов;

ограждение опасных участков для защиты пешеходов и транспорта.

Все эти действия должны проводиться своевременно с соблюдением необходимых мер безопасности. За невыполнение требований предусмотрено предупреждение или штраф для физических лиц в размере от двух до ста штрафных единиц (одна единица — 5 евро).

Самоуправление также обращается к водителям с просьбой не оставлять автомобили рядом со зданиями и под карнизами. Чтобы избежать травм и повреждений, рекомендуется парковаться на безопасном расстоянии от фасадов, не ставить машины под выступающими крышами и навесами, проявлять осторожность при движении по тротуарам возле многоэтажных домов. При этом следует учитывать, что технические ресурсы ограничены, поэтому устранение всех проблемных мест требует времени.

Если сосульки не убраны, а владелец здания не обеспечил ограждение опасной зоны, горожане могут сообщить о таких адресах в Муниципальную полицию. В пределах своей компетенции она проведёт работу с собственниками недвижимости.