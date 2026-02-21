Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оттепель: жителей предупреждают о риске падения с крыш снега и сосулек 0 152

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2026
grani.lv
Изображение к статье: Оттепель: жителей предупреждают о риске падения с крыш снега и сосулек

В воскресенье, 22 февраля, температура воздуха в Латвии поднимется чуть выше нуля, и продолжительная оттепель может начаться уже на следующей неделе, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха в конце недели составит 0…+3 градуса. В связи с потеплением жителей призывают соблюдать предельную осторожность: из-за оттепели возрастает риск схода снега и падения сосулек с крыш зданий. Специалисты рекомендуют не ходить близко к домам, обращать внимание на предупреждающие знаки и выбирать безопасные маршруты.

Самоуправление напоминает: согласно правилам, владельцы или законные пользователи частных жилых домов и нежилых строений обязаны своевременно очищать снег и лёд, включая сосульки, с фасадов, крыш, балконов, лоджий, карнизов и водосточных труб, если они могут представлять угрозу для окружающих. Во время уборки необходимо ограждать опасную зону или принимать другие меры безопасности.

Также Правила Кабинета министров предусматривают, что в зимний период регулярно должны выполняться работы по очистке территории, в том числе:

удаление снега и льда (включая сосульки) с крыш и фасадов зданий, чтобы предотвратить их падение с карнизов, водостоков, лоджий и балконов;

ограждение опасных участков для защиты пешеходов и транспорта.

Все эти действия должны проводиться своевременно с соблюдением необходимых мер безопасности. За невыполнение требований предусмотрено предупреждение или штраф для физических лиц в размере от двух до ста штрафных единиц (одна единица — 5 евро).

Самоуправление также обращается к водителям с просьбой не оставлять автомобили рядом со зданиями и под карнизами. Чтобы избежать травм и повреждений, рекомендуется парковаться на безопасном расстоянии от фасадов, не ставить машины под выступающими крышами и навесами, проявлять осторожность при движении по тротуарам возле многоэтажных домов. При этом следует учитывать, что технические ресурсы ограничены, поэтому устранение всех проблемных мест требует времени.

Если сосульки не убраны, а владелец здания не обеспечил ограждение опасной зоны, горожане могут сообщить о таких адресах в Муниципальную полицию. В пределах своей компетенции она проведёт работу с собственниками недвижимости.

Читайте нас также:
#погода #Латвия #штрафы #снег #безопасность #уборка снега #правила
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео