Синоптики вынесли вердикт погоде в выходной день в Латвии 0 3917

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики вынесли вердикт погоде в выходной день в Латвии
ФОТО: LETA

В субботу температура воздуха в Латвии поднимется еще на пару градусов, хотя оттепель пока не начнется, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет преимущественно пасмурно, вечером в Курземе пойдет небольшой снег.

Сохранится южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье его порывы будут достигать скорости 16 метров в секунду. Температура воздуха составит -1...-4 градуса.

В Риге будет пасмурно, осадков не ожидается. Продолжит дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит -2...-4 градуса.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Оставить комментарий

