В субботу температура воздуха в Латвии поднимется еще на пару градусов, хотя оттепель пока не начнется, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет преимущественно пасмурно, вечером в Курземе пойдет небольшой снег.

Сохранится южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье его порывы будут достигать скорости 16 метров в секунду. Температура воздуха составит -1...-4 градуса.

В Риге будет пасмурно, осадков не ожидается. Продолжит дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит -2...-4 градуса.