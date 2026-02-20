Baltijas balss logotype
Учиться военному делу настоящим образом: в Латвии открыли зону боевых стрельб 3 879

Наша Латвия
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учиться военному делу настоящим образом: в Латвии открыли зону боевых стрельб

На юго-востоке Латвии появился новый полигон, где будут ковать боевой дух и воспитывать отличников военно-политической подготовки.

Расходы на развитие первой очереди военного полигона «Селия» составляют примерно 36,5 млн евро. Полигон расположен между Даугавой и латвийско-литовской границей.

В пятницу на полигоне торжественно открыта зона боевой стрельбы. Всего освоено 156 кв. км — около 61% от запланированной территории полигона.

Президент Эдгар Ринкевич на открытии стрельбища заявил, что полигон «Селия» важен, во-первых, для подготовки латвийских военнослужащих, а во-вторых, для того, чтобы стать крупнейшим полигоном в Балтии, где смогут обучаться и тренироваться союзники.

Полигон уже активно используется: на его территории проходят тактические и инженерные учения, перемещение бронетехники, пролёты воздушных судов и подготовка операторов беспилотников.

С июня 2025 года на полигоне также действует центр тестирования дронов.

#Латвия #полигон #дроны #Эдгар Ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • К
    Калоша
    20-го февраля

    Может.теперь.с.адажи.уберутся?грибы.можно.будет.собирать!

    6
    4
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    20-го февраля

    Цитировать тут слова В И Ленина про "учёбу военному делу настоящим образом" потомками латышских красных стрелков по-моему, не вполне уместно. Им бы ещё тут и Геббельса с фюрером повспоминать об угрозе большевизма с Востока, — в самый раз!

    8
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го февраля

    Не повезло литовцам...

    9
    2
Читать все комментарии

