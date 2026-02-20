На юго-востоке Латвии появился новый полигон, где будут ковать боевой дух и воспитывать отличников военно-политической подготовки.

Расходы на развитие первой очереди военного полигона «Селия» составляют примерно 36,5 млн евро. Полигон расположен между Даугавой и латвийско-литовской границей.

В пятницу на полигоне торжественно открыта зона боевой стрельбы. Всего освоено 156 кв. км — около 61% от запланированной территории полигона.

Президент Эдгар Ринкевич на открытии стрельбища заявил, что полигон «Селия» важен, во-первых, для подготовки латвийских военнослужащих, а во-вторых, для того, чтобы стать крупнейшим полигоном в Балтии, где смогут обучаться и тренироваться союзники.

Полигон уже активно используется: на его территории проходят тактические и инженерные учения, перемещение бронетехники, пролёты воздушных судов и подготовка операторов беспилотников.

С июня 2025 года на полигоне также действует центр тестирования дронов.