Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пенсии раздать, воздержание запретить, детсады не закрывать – чего хочет народ Латвии 2 2731

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенсии раздать, воздержание запретить, детсады не закрывать – чего хочет народ Латвии
ФОТО: depositphotos

Нынешнее требование — более 150 тысяч подписей граждан ЛР – делает практически невозможным проведение в Латвии референдумов. Но народ Латвии это не останавливает.

Свои законодательные инициативы население Латвии выносить на обсуждение платформы manabalss.lv и в случае, если инициатива соберет хотя бы 10 тысяч подписей совершеннолетних граждан ЛР, ее можно направлять для обсуждения в Сейм.

Нужно отметить, что латвийцы довольно активно пользуются такой возможность запуска и поддержки народных инициатив.

Пока политики еще только думают, а стоит ли открывать дискуссию о праве выбрать накопления на 2-м пенсионном уровне, общественные активисты уже собирают подписи в поддержку такого решения. На портале народных инициатив manabalss.lv уже около 9,5 тыс тысяч граждан ЛР поставили свои автографы за то, чтобы Латвия, по примеру Литвы и Эстонии, разрешила жителям выбрать свои накопления на 2-м пенсионном уровне.

Очевидно, что будет собрано 10 тысяч подписей, что позволит данную инициативу направить в Сейм.

По слухам, скоро с аналогичными предложениями — последовать примеру Эстонии и Литвы, и позволить латвийцам хотя бы частично выбрать накопления на 2-м пенсионном уровне – выйдут и партии парламентской оппозиции.

Латвийцев просят поддержать и две инициативы, направленных на то, чтобы "усложнить" жизнь депутатам Сейма. Так предлагается запретить депутатам воздерживаться при голосовании. Автор инициативы полагает, что нажимая кнопку "воздержаться", депутат уходит от того, чтобы четко выразить свою позицию по тому или иному вопросу.

Еще одна инициатива предусматривает ликвидацию сеймовской автобазы – пусть слуги народа передвигаются на личных авто или на общественном транспорте.

Поскольку Рижская дума вынашивает планы сократить несколько детских садов, на портале manabalss.lv появились инициативы родителей и о сохранении детского садика в Вецмилгрависе, и о том, чтобы не закрывали детсады в Болдерае и в Даугавгриве.

На этой неделе Сейм, скорее всего, передаст правительству для дальнейшего изучения народную инициативу против передачи концертного зала в Резекне GORS в аренду частной компании. Авторы инициативы считают, что сдача в аренду частникам приведет к коммерциализации концертного зала и уменьшит доступность культурных мероприятий.

Читайте нас также:
#референдум #Сейм #пенсии #14-ый сейм #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
6
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го февраля

    Ишь что удумали - пенсии раздать?

    Не для того их собирали, тем более, что тогда нечего будет на биржах крутить - вертеть пальцы обсасывая.

    28
    3
  • П
    Процион
    21-го февраля

    «Свои законодательные инициативы население Латвии выносить на обсуждение платформы manabalss.lv». А с твёрдым знаком это слово смотрится гораздо лучше: вместо выносить — выноситЪ. Грамотность, вернее безграмотность — та же, зато сколько эстетизЪма!

    17
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео