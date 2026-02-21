Нынешнее требование — более 150 тысяч подписей граждан ЛР – делает практически невозможным проведение в Латвии референдумов. Но народ Латвии это не останавливает.

Свои законодательные инициативы население Латвии выносить на обсуждение платформы manabalss.lv и в случае, если инициатива соберет хотя бы 10 тысяч подписей совершеннолетних граждан ЛР, ее можно направлять для обсуждения в Сейм.

Нужно отметить, что латвийцы довольно активно пользуются такой возможность запуска и поддержки народных инициатив.

Пока политики еще только думают, а стоит ли открывать дискуссию о праве выбрать накопления на 2-м пенсионном уровне, общественные активисты уже собирают подписи в поддержку такого решения. На портале народных инициатив manabalss.lv уже около 9,5 тыс тысяч граждан ЛР поставили свои автографы за то, чтобы Латвия, по примеру Литвы и Эстонии, разрешила жителям выбрать свои накопления на 2-м пенсионном уровне.

Очевидно, что будет собрано 10 тысяч подписей, что позволит данную инициативу направить в Сейм.

По слухам, скоро с аналогичными предложениями — последовать примеру Эстонии и Литвы, и позволить латвийцам хотя бы частично выбрать накопления на 2-м пенсионном уровне – выйдут и партии парламентской оппозиции.

Латвийцев просят поддержать и две инициативы, направленных на то, чтобы "усложнить" жизнь депутатам Сейма. Так предлагается запретить депутатам воздерживаться при голосовании. Автор инициативы полагает, что нажимая кнопку "воздержаться", депутат уходит от того, чтобы четко выразить свою позицию по тому или иному вопросу.

Еще одна инициатива предусматривает ликвидацию сеймовской автобазы – пусть слуги народа передвигаются на личных авто или на общественном транспорте.

Поскольку Рижская дума вынашивает планы сократить несколько детских садов, на портале manabalss.lv появились инициативы родителей и о сохранении детского садика в Вецмилгрависе, и о том, чтобы не закрывали детсады в Болдерае и в Даугавгриве.

На этой неделе Сейм, скорее всего, передаст правительству для дальнейшего изучения народную инициативу против передачи концертного зала в Резекне GORS в аренду частной компании. Авторы инициативы считают, что сдача в аренду частникам приведет к коммерциализации концертного зала и уменьшит доступность культурных мероприятий.